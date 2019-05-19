10 признаков, что у вас отношения с психопатом

Иногда мы задаемся вопросом, почему любимый человек грубит, раздражается и ведет себя холодно. Ведь отношения так красиво начинались… Однако по такой "схеме" часто ведут себя психопаты. Близкие отношения с ними очень токсичны для партнеров.

В быту психопатами называют несдержанных людей. Однако психопатия — расстройство личности, при котором у человека нет сочувствия, вины или раскаяния, но в переизбытке — манипуляция и обман. Эмоции они стараются разыгрывать. Люди с этим расстройство обычно безответственны и не обращают внимания на законы или социальные нормы. По статистике, большинство психопатов — мужчины. Как понять, что перед вами психопат, а не просто человек с непростым характером?

1. Считает себя "выше" вас

Мужчина-психопат будет подчеркивать свое превосходство над партнершей, отмечая, что она якобы не дотягивает до его уровня. Рядом с такой токсичной личностью будете ощущать себя "младшей по званию", ничего не достойной. Вам все время придется угождать такому мужчине.

2. Окружает вас лестью и вниманием

Когда вы знакомитесь с психопатом, события развиваются очень быстро. Он подчеркивает, что у вас много общего, а вы — идеальная партнерша. Он как бы "отражает" ваши мечты, страхи и желания, чтобы вызвать доверие и приблизить к себе. Постоянно ищет общения с вами и как будто по уши влюблен. Заваливает комплиментами, стихами и прочими милыми вещами.

3. Пытается вызвать жалость

Психопаты "охотятся" на эмоции. Он сделает все, чтобы вызвать у вас жалось, а также расскажет о своей бывшей, которая все еще в него влюблена. А ему, бедному, хочется мира и покоя, он не любит драмы. Однако очень скоро вы обнаружите, что драмы окружают его и близких к нему людей.

4. "Я люблю и ненавижу тебя…"

Ваш новый поклонник может красиво ухаживать и казаться очень романтичным. Однако вскоре он охладевает и начинает пренебрегать вами. Отношения становятся похожи на американские горки. То он любит вас, то — ненавидит. Возникают своего рода эмоциональные "качели". Неуважение перерастает в оскорбления. Для жертвы психопата это травматично и грозит депрессией, неврозами, а после расставания возникнет посттравматический синдром.

5. Провоцирует вас, а потом обвиняет

Психопат обвинит вас в ревности, когда откровенно флиртовал с вашей подругой, часто за вашей спиной. Скажет, что вы "прилипала", когда игнорировал вас несколько дней. Он будет провоцировать вашу реакцию, чтобы показать другим потенциальным жертвам, как вы истеричны, и вызвать сочувствие к себе.

6. Постоянные отговорки и ложь

Психопат найдет отговорку даже в ситуации, когда она не требуется, и соврет быстрее, чем вы зададите вопрос. Обвинит всех, кроме себя, постоянно перекладывая ответственность. Если поймать психопата на лжи, он не смутится и не извинится. Иногда будет казаться, что человек хотел быть пойманным.

7. Постоянно манипулирует

Для психопата отношения — это вид спорта. Он соблазняет с помощью манипуляций, внутри него нет эмоций и теплоты. Все знаки внимания для психопата лишь средство получить желаемое. Когда конфетно-букетный период закончится, он будет ждать, что партнерша расплатится за все послушанием.

8. Эгоистичен и требует внимания

Психопат высосет из вас всю энергию и заполнит собой вашу жизнь. Будет требовать преклонения перед своей личностью, чтобы стать для вас центром вселенной. Но никто и никогда не сможет заполнить пустоту в душе психопата.

9. Ему мало одной партнерши

Мужчинам с психопатией недостаточно одной партнерши, они не умеют строить близкие отношения, быстро пресыщаются и все время ищут приключений. Могут совмещать сразу несколько романов.

10. Вовлечет вас в любовный треугольник

Когда вы окажетесь на крючке, то психопат быстро вовлечет вас в любовный треугольник. а то и многоугольник. Он соберет вокруг себя бывших и потенциальных любовниц и тех, кому он приглянулся. Вы будете чувствовать себя не в своей тарелке и создастся впечатление, что он пользуется популярностью у женского пола. Это может быть далеко не так, поскольку психопаты окружают себя "жертвами" с помощью манипуляций.