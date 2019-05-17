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Почему мужчинам нравятся женские формы 

Работница 2 часа назад
Фото: depositphotos
Мужчины постоянно бросают взгляд на изгибы форм женской фигуры. И для обоснованности столь сильного влечения к женским формам, учеными было проведено множество исследований. Оказывается, причина такого мужского поведения кроется в инстинктах.
В древности у мужчины видя женскую фигуру, стимулировалась выработка нейромедиатора, тем не менее вещества, предающего нервные импульсы мозгу о привлекательности объекта и желании акта сношения с ним для оставления потомства. Такая реакция в организме мужчины закрепилась как инстинкт и продолжает существовать в наше время.
Выпуклые, хорошо развитые женские ягодицы интересуют мужчин на уровне природного подсознания, как самца, жаждущего иметь здоровое потомство.
Такая же причина кроется в изгибах женской груди. Для мужчин красивая женская грудь считается признаком, по которому они подсознательно отбирают себе не просто женщину, а продолжательницу рода. Женская грудь говорит о ее плодородии. Благодаря эволюции произошло увеличение объема женской груди за счет молочных желез, которые необходимы для кормления ребенка.
Кроме того, учеными был выявлен тот факт, что мужчины, созерцающие грудь чувствуют себя намного лучше по состоянию здоровья и этим продлевают себе жизнь.
По мнению ученых, мужчинам хочется смотреть и трогать женские формы вовсе не из-за того, что они озабоченные или интимно не удовлетворены, а от природы, от подсознания и инстинктов, от которых тяжело убежать. Да и сами женщины, инстинктивно понимая свои достоинства, привлекают к своим формам мужчин облегающими платьями и глубокими декольте.
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