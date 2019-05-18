В каких случаях можно «ослепнуть» от любви

Влюбленность для человеческого организма является немалым стрессом. В этот период мы может потерять аппетит, сон, много тревожиться. Но в то же время влюбленность наполняет нашу жизнь новыми красками, ощущениями и эмоциями.

Что такое «влюбленность»?

На самом деле феномены влюбленности и любви до сих пор остаются малоизученными. Под влюбленностью, например, можно понимать изменение гормонального фона. Когда человек сталкивается с этим чувством, то его организм вырабатывает окситоцин, дофамин, вазопрессин и другие гормоны в большем объеме, чем обычно. То есть влюбленность для организма не является нормальным состоянием, она, как и другие эмоции, влияет на организм и на поведение в целом. Поэтому возникает эмоциональная неустойчивость, повышается уровень внушаемости, возможна утрата чувства реальности.

К любви можно подойти и с психоаналитической стороны. Немецкий психолог Э. Фромм полагает, что любовь не берется из ниоткуда. Для того чтобы любить нужно быть зрелой личностью, любви, как искусству живописи или письма, необходимо учиться. В своей книге «Искусство любить» он говорит о том, что для того, чтобы полюбить кого-то необходимо полюбить, прежде всего, себя.

Почему от любви слепнут?

Любовь — это процесс, а, следовательно, она имеет свой цикл. Психолог Карлос Гарсия выделил три стадии отношений: влюбленность, страстная любовь и дружеская любовь. Как правило, идеализация партнера происходит на первой стадии. Потому что гормоны все еще активно влияют на головной мозг, обычно говорят, что человек будто смотрит на мир сквозь розовые очки. На самом деле в этот момент мы любим не человека, а образ в своей голове. Поэтому и происходит, что какие-то недостатки выпадают из поля зрения. Когда гормоны утихают, то случается «новое» знакомство с партнером, и тут либо мы узнаем, что полюбили совсем другого человека, либо же мы открываем для себя партнера таким, какой он есть на самом деле и продолжаем с ним отношения.

Когда речь заходит о «слепой» любви, то начинаешь невольно сомневаться, а действительно ли это любовь?

Любовь как невроз

Допустим, в детстве девочку «недолюбила» мама, она была холодна к ней, не давала ей необходимой ласки и чувства защищенности. Девочка выросла, встретила мужчину, который оказывает ей знаки внимания, он дарит ей подарки, заботится о ней как о маленьком ребенке. И девушка думает, что вот он, тот самый. Да, конечно, он может иногда опаздывать на встречи, забывать что-то сделать или вести себя неподобающе, но девушка не обращает внимания на эти недостатки, для нее он идеален, потому что удовлетворяет ее невротические потребности. То есть, тут нет никакой любви, девушка таким образом пытается компенсировать недостаток любви, который был в детстве. И вполне возможно, что когда эта потребность будет удовлетворена, то отношения прекратятся из-за ненадобности.

Любовь как страх одиночества

Также люди могут «слепнуть» от любви, потому что бояться остаться одни. Для них может быть намного проще и комфортнее закрывать глаза на какие-то недостатки партнера, но только не оставаться наедине с самим собой. Мол, пусть он пьет и колотит меня, зато родной. Или — ничего, что жена отбирает у меня всю зарплату и ограничивает мою свободу, зато я не одинок и дома меня всегда ждут.

Любовь как результат низкой самооценки

Человек не пытается найти для себя лучшего партнера из-за собственной закомплексованности. Для людей с низкой самооценкой любой человек, обративший на них своё внимание, проявивший заинтересованность становится своего рода «героем», которому они готовы простить все его недостатки.

Зачастую бывает тяжело построить здоровые отношения, да и не всегда понятно, какие мотивы лежат в их основе. Здесь необходимо внимательное отношение к своим собственным чувствам. Здоровые отношения приносят, прежде всего, радости и приятные чувства в жизни людей.