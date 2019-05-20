Что делать, если у вас не совпадают темпераменты

Он хочет утреннего секса, а она утреннего кофе. Ей достаточно близости несколько раз в месяц, а он готов к любовным победам ежедневно. В том или ином виде с интимным диссонансом сталкивается практически каждая пара. Как отделить вполне рядовые сложности от серьезного конфликта темпераментов и что делать в различных случаях «несопаденья» — вместе с Passion.ru разбирается психолог, сексолог Оксана Бачинская.

В обиходе любые несовпадения сексуальных ритмов и желаний часто списывают на популярное «не сошлись темпераментами». Однако в реальности причины подобных проблем намного разнообразнее и нередко связаны отнюдь не с врожденными сексуальными потребностями.

Темперамент

Темперамент, или врожденный уровень сексуальности, определяет наши природные потребности в сексе. У человека могут меняться установки, партнеры и любые другие жизненные условия, но необходимая ему частота половых контактов остается константой. Именно поэтому наиболее устойчивыми союзами считаются те, в которых темперамент партнеров изначально совпадает. Конечно, если расхождения невелики, а в паре здоровые отношения, вполне можно найти компромисс. Но если вам достаточно одного раза в месяц, а любимый хочет как минимум четыре раза в неделю, то вряд ли стоит ждать, что вас устроит подобная ритмика или он перейдет на постоянное самообслуживание. Можно ли определить еще в начале отношений, насколько совпадают ваши темпераменты? Конечно. Достаточно откровенно поговорить о своих потребностях и желаниях.

Скоростной режим

Быстрый, спонтанный секс — норма для большинства мужчин и испытание для многих женщин. Все дело в том, что женский цикл сексуальной реакции изначально гораздо длиннее, поэтому «быстро» нередко заканчивается разрядкой мужчины и в лучшем случае неудовлетворенностью девушки. Подобная проблема встречается в парах повсеместно, но в отличие от реальной разницы темпераментов, успешно решается. Например, вы можете просить партнера уделять больше времени прелюдии, либо доводить вас до оргазма другими способами. А в идеале не перекладывать всю ответственность на плечи избранника, развивая и свою сексуальность.

Для многих окажется открытием, но сложным механизмом женского оргазма можно научиться управлять. Эффективные приемы стимуляции, техники дыхания, отключения головы и другие методики доступны всем девушкам, им можно научиться на специальных тренингах или изучить вопрос на авторитетных ресурсах.

Впрочем, если вы еще не созрели для глобальных изменений, всегда можно использовать простой, но удивительно эффективный способ — вагинальные шарики. Введите их, пока ждете любимого с работы, и к моменту вашей близости вы уже будете на полпути к желанному оргазму.

Месячные обстоятельства

Большинство девушек предпочитают не заниматься сексом в периоды менструации. Для мужчин «эти дни» обычно не являются препятствием, а вот необходимость воздержания может превратиться в ежемесячную проблему. Впрочем, подобный дисбаланс нередко разрешается согласием женщины на секс, но при этом она все равно не может расслабиться и получить свое удовольствие.

Стоит ли восстанавливать сексуальную гармонию таким способом? Определенно нет. Ведь близость — это не насилие, а взаимное желание и как минимум комфорт. Если секс в первые дни цикла причиняет вам неудобства, честно объясните это партнеру. Тем более, существует немало вариантов замещать его потребности другими способами, которые доставят вам обоим не меньшую радость: разнообразные виды орального секса, техники мануальной стимуляции. В конце концов, секс-индустрия предлагает множество помощников, от силиконовых стимуляторов до специальных возбуждающих лубрикантов.

Разные хронотипы

Бывает, что за разницу темпераментов принимают несовпадение хронотипов, или, проще говоря, суточных пиков активности партнеров. Например, он типичный «жаворонок» и готов к сексуальным подвигам еще до завтрака (кстати, нередко так и происходит, ведь у мужчин пик выработки тестостерона приходится на утро). А ваше пробуждение всегда напоминает учебную тревогу, где не просто нет шансов на качественный секс, а отсутствуют силы даже на прелюдию. Несомненно, подобный диссонанс доставляет дискомфорт тому, кто остается обделен вниманием. Но если пара ориентирована на диалог, то и здесь можно договориться. Прежде всего, не грубить и не обижаться на отказ партнера. А постараться найти какое-то компромиссное время, когда сексуальная близость комфортна и приятна обоим. Ну и хотя бы иногда устраивать друг другу праздники, будь то страстная ночь или секс-марафон в субботнее утро.

Стрессы

Отказ от секса в состояниях стресса является одним из механизмов психологической защиты. Все силы организма направляются на то, чтобы сохранить человека живым, здоровым и адекватным, не оставляя ресурса на либидо. Для некоторых поводом к подобным состояниям могут стать лишь крайне серьезные проблемы или утраты, а кому-то достаточно и мелкой ссоры с коллегой или просроченного на пару дней платежа по ипотеке. Как бы то ни было, в стрессовых для себя ситуациях даже здоровый, сексуально активный человек может отказываться от секса. И это вовсе не означает, что у него что-то случилось с темпераментом (с ним ничего не случается) или, к примеру, появился кто-то на стороне.

Когда стресс вносит коррективы в ваш сексуальный уклад, первое, что стоит сделать — проявить терпение, понимание и сочувствие. Как правило, с преодолением неурядиц к человеку возвращаются желания и привычные потребности. И даже в случае затянувшихся плохих состояний, всегда можно обратиться за помощью к специалисту. А вот если вполне объяснимый отказ партнера от близости превращается в проблему и повод для манипуляций, стоит задуматься. Ведь взрослые отношения — это прежде всего поддержка и принятие, и секс в них является, пожалуй, одним из самых честных маркеров.

Текст: Оксана Бачинская