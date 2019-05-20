Прошу совета: «Меня тянет к мужу подруги»

Наш эксперт учит относиться к чужим мужчинам, как к бесполым существам…

К нам в редакцию пришло письмо с просьбой о помощи. Уверены, что ситуация, в которой оказалась наша героиня, знакома многим девушкам.

«Мне очень нужен совет, потому что, кажется, своей головой я уже думать не способна. Последние несколько месяцев, я живу будто в агонии. Дело в том, что меня безумно тянет к мужу подруги. Я себе места не нахожу и уже не знаю, что делать…

Началось все с того, что в начале года я переживала тяжелый разрыв, а моя подруга всячески пыталась поднять мне настроение. Мы дружим уже много лет, даже когда она вышла замуж и завела ребенка, никогда не забывала обо мне. Вот и в этот раз пригласила меня в путешествие вместе со своей семьей… Именно в этой поездке, я наконец увидела, какой замечательный у нее муж. Добрый, заботливый, обходительный, с чувством юмора все отлично.

Мы проводили много времени все вместе, часто оставались с ним наедине и я… по уши влюбилась. Не знаю, как он ко мне относится, но я чувству, что тоже ему интересна. Я не хочу рушить чужую семью, но свое счастье мне важнее. Еще чуть-чуть и я не смогу противостоять своим чувтсвам!»

Влюбленность — такая штука, в которой всегда есть момент, когда ты принимаешь решение — «Понеслась» или «Нет, спасибо». Не все его чувствуют, но в этот момент можно и нужно остановиться! Это никакая не судьба и вы не созданы друг для друга! Это смесь распущенности чувств и желания доказать, что вы лучше подруги. Ну и зависть, да.

Если вы упустили момент и вместо того, чтобы сказать себе: «Ничего особенного, ушастый к тому же и шутки у него дурацкие», вы решаете, что «она его не достойна!», и начинаете строить ему глазки, ваше женское достоинство с шумом и праздником утекает в унитаз.

В этот момент вы начинаете выдумывать, почему вам МОЖНО так поступить. Уже не такая уж она и подруга и вообще она когда-то так вас обидела. Еще начинает мистифицироваться любовь: «Это судьба!», «Я не могу идти против своих чувств!»

Вы выдумываете себе оправдания и в уме превращаете подругу во врага.

Или… вам очень ее жаль, но она должна понять: «У нас настоящее чувства, а у них просто привычка!» И пусть ей будет больно. Вам все равно.

Хорошо, если вы проявите инициативу, а он отстраниться. Тогда подленькая модель «докажу свою значимость, уведя парня у подруги» просто утонет. Но если он окажется все-таки «за», вкус победы может сыграть с вами злую шутку. Ведь достигнув своей цели, вас очень скоро может постичь разочарование. Потому что «идеальность» чужого мужчины вы сами себе надумали.

Воспринимайте парней подруг, как бесполых существ. При встрече ищите в нем (молча, конечно) неприятные для себя черты и фокусируйтесь на них. Ведь вы бы были благодарны, если бы все ваши подруги поступили именно так.

Тяга к кому-то часто воспринимается, как рука судьбы: «Если бы он не был предназначен мне, меня бы так сильно к нему не тянуло», но все это полная чушь. Ваша тяга — это НЕ настоящая любовь, НЕ судьба, НЕ счастье навек. Это НЕ повод забыть про совесть, дружбу и верность. Это первобытный инстинкт, который заставит вас вступить в запретную связь, а потом бросит вас посреди руин того, что вы натворили со своей жизнью.