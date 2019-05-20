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Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья 

Lenta.ru + ещё 11 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, передает агентство «Москва» в понедельник, 20 мая.
По ее словам, молодые россияне не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее праздник, устраиваемый на деньги родителей. Плетнева отметила, что причина такого поведения — в «отсутствии воспитания».
Также парламентарий раскритиковала гражданские браки.
«Это просто сожительство, чаще всего — временное»,
— заявила она. Если такое «сожительство» заканчивается регистрацией брака, то, по крайней мере, дети будут защищены, отметила Плетнева.
Кроме того, по словам парламентария, в комитет часто поступают жалобы по вопросам алиментов.
«Это же кошмар просто»,
— подчеркнула она (по данным Верховного суда на 2017 год, россияне задолжали бывшим супругам выплаты по алиментам на сумму более 100 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).
При этом, комментируя инициативу законодательно приравнять гражданские браки к официальным после пяти лет совместного проживания партнеров, Плетнева констатировала, что в комитете никогда не поддержат «непонятно что».
В заключение парламентарий добавила, что следует чествовать проживших много лет в браке супругов и материально поощрять их.
Ранее Плетнева предложила бороться с разводами со школы. Для этого она предложила вернуть в российские школы курс этики и психологии семейной жизни, который имел место в советское время. Плетнева добавила, что сама преподавала этот курс и знает, что школьники с интересом относились к подобным урокам.
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Любовь , Тамара Плетнева , Госдума , АГН "Москва" , Lenta.ru
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