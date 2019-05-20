Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья

Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева , передает агентство «Москва» в понедельник, 20 мая.

По ее словам, молодые россияне не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее праздник, устраиваемый на деньги родителей. Плетнева отметила, что причина такого поведения — в «отсутствии воспитания».

Также парламентарий раскритиковала гражданские браки.

«Это просто сожительство, чаще всего — временное»,

— заявила она. Если такое «сожительство» заканчивается регистрацией брака, то, по крайней мере, дети будут защищены, отметила Плетнева.

Кроме того, по словам парламентария, в комитет часто поступают жалобы по вопросам алиментов.

«Это же кошмар просто»,

— подчеркнула она (по данным Верховного суда на 2017 год, россияне задолжали бывшим супругам выплаты по алиментам на сумму более 100 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).

При этом, комментируя инициативу законодательно приравнять гражданские браки к официальным после пяти лет совместного проживания партнеров, Плетнева констатировала, что в комитете никогда не поддержат «непонятно что».

В заключение парламентарий добавила, что следует чествовать проживших много лет в браке супругов и материально поощрять их.

Ранее Плетнева предложила бороться с разводами со школы. Для этого она предложила вернуть в российские школы курс этики и психологии семейной жизни, который имел место в советское время. Плетнева добавила, что сама преподавала этот курс и знает, что школьники с интересом относились к подобным урокам.