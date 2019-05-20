Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме раскритиковали свадьбы молодых россиян 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева упрекнула молодых россиян в безответственности. Она считает, что современные молодые люди заключают брак ради торжества.
По словам председателя, вся проблема молодежи в отсутствии воспитания. Она добавила, что они устраивают праздник на деньги родителей, поэтому не берут на себя ответственность за развод.
Плетнева раскритиковала и гражданские браки. Она заявила, что это нельзя называть браком, так как "это просто сожительство, чаще всего — временное". Парламентарий отметила, что, если гражданский брак заканчивается регистрацией, это дает защиту детям.
Кроме того, она заявила, что в комитет поступает очень много жалоб по вопросам задолженности алиментов. Только в 2017 году их сумма была более 100 миллиардов рублей.
Плетнева также прокомментировала инициативу о том, чтобы приравнять гражданские браки длительностью более пяти лет к официальной регистрации. По ее словам, комитет не будет поддерживать этот закон. Она также добавила, что необходимо поощрять супругов, которые живут в браке много лет.
Женский форум
Любовь , Тамара Плетнева , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скарлетт Йоханссон в третий раз выходит замуж
Как стать «дорогой» женщиной: простые способы12
Как люди живут в гнездовом браке4
5 признаков, что ваша подруга хочет увести вашего мужа1
Привычные вещи, которые вредят женскому здоровью
Видео
Звезды без макияжа: кто хуже
Звёзды
Дочь Салтыковой показала свою огромную татуировку
Звёзды
Блогер разоблачил идеальные фото звезды Instagram
Красота
Первые сиамские близняшки, разделенные в СССР
Дети Здоровье
Сын Собчак стал похожим на дедушку
Дети Звёзды
Зачем татуировки голливудской звезде
Звёзды Красота
Смузи оказались опасными для здоровья
Еда Здоровье
Без комплексов: Тарзан показал фото Королевой
Звёзды
57-летняя жена Малинина показалась без макияжа
Звёзды
Миллу Йовович травят после признания в аборте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение