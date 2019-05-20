В Госдуме раскритиковали свадьбы молодых россиян

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева упрекнула молодых россиян в безответственности. Она считает, что современные молодые люди заключают брак ради торжества.

По словам председателя, вся проблема молодежи в отсутствии воспитания. Она добавила, что они устраивают праздник на деньги родителей, поэтому не берут на себя ответственность за развод.

Плетнева раскритиковала и гражданские браки. Она заявила, что это нельзя называть браком, так как "это просто сожительство, чаще всего — временное". Парламентарий отметила, что, если гражданский брак заканчивается регистрацией, это дает защиту детям.

Кроме того, она заявила, что в комитет поступает очень много жалоб по вопросам задолженности алиментов. Только в 2017 году их сумма была более 100 миллиардов рублей.

Плетнева также прокомментировала инициативу о том, чтобы приравнять гражданские браки длительностью более пяти лет к официальной регистрации. По ее словам, комитет не будет поддерживать этот закон. Она также добавила, что необходимо поощрять супругов, которые живут в браке много лет.