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Парень решил стать донором почки для своей девушки 

Anews 5 часов назад
Фото: Anews
22-летняя медсестра Джеральдин Чингошо поняла, что ее парень — «тот самый», после того, как он пожертвовал ей свою почку.
У девушки было диагностировано хроническое заболевание почек как только она начала встречаться со своим парнем — 27-летним Альдо Катальди.
anews.com
​Решив, что она доставит ему лишь неудобства, девушка предложила парню расстаться, но такой план показался Альдо не очень подходящим.
Мужчина поддерживал ее и сделал девушке предложение. А затем выяснилось, что не один из родственников Джеральдины не может стать донором, а вот сам парень подходит идеально. Девушка была в шоке:
«Я бы никогда не попросила его дать свою почку. Но я была ошеломлена, узнав, что мы настолько подходим друг другу. Он спас мне жизнь. Я мечтаю провести остаток своей жизни с ним».
anews.com
Перед операций девушка спросила у жениха, что будет, если после всего этого они расстанутся.
Парень ответил, что тогда, по крайней мере, он спасет ей жизнь.
Операция прошла успешно и теперь пара планирует сыграть свадьбу в августе 2019 года.
Сам Альдо работает медбратом и не считает свой поступок чем-то сверхъестественным:
«Отдать свою почку было настолько естественным в такой ситуации, что я даже не раздумывал. Самое главное, что она будет жить и чувствовать себя хорошо. Я поступил правильно».
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