Парень решил стать донором почки для своей девушки

22-летняя медсестра Джеральдин Чингошо поняла, что ее парень — «тот самый», после того, как он пожертвовал ей свою почку.

У девушки было диагностировано хроническое заболевание почек как только она начала встречаться со своим парнем — 27-летним Альдо Катальди.

anews.com

​Решив, что она доставит ему лишь неудобства, девушка предложила парню расстаться, но такой план показался Альдо не очень подходящим.

Мужчина поддерживал ее и сделал девушке предложение. А затем выяснилось, что не один из родственников Джеральдины не может стать донором, а вот сам парень подходит идеально. Девушка была в шоке:

«Я бы никогда не попросила его дать свою почку. Но я была ошеломлена, узнав, что мы настолько подходим друг другу. Он спас мне жизнь. Я мечтаю провести остаток своей жизни с ним».

anews.com

Перед операций девушка спросила у жениха, что будет, если после всего этого они расстанутся.

Парень ответил, что тогда, по крайней мере, он спасет ей жизнь.

Операция прошла успешно и теперь пара планирует сыграть свадьбу в августе 2019 года.

Сам Альдо работает медбратом и не считает свой поступок чем-то сверхъестественным: