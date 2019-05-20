Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушка придумала правила для новой пассии парня, опозорив его 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Twitter Джейкоб Амира Браун (Jacob Amira Brown) удивил микроблогеров списком требований, который составила его бывшая девушка. Подружка перечислила черты, которыми должна обладать его будущая спутница.
Перечень начинался с перечисления предпочтений Брауна в еде, напитках и цветах. Парень любит пиво Corona, мороженое со вкусом шоколада и фаст-фуд из сети ресторанов Popeyes. Кроме того, Браун обычно включает кондиционер, когда спит, поэтому девушка советовала брать к нему домой дополнительное одеяло. Больше всего удовольствия парню доставляет поход в батутный парк, где он чувствует себя, как ребенок.
Автор правил советовала будущей спутнице Брауна не возмущаться, если партнер захочет провести весь вечер дома перед телевизором, и постараться влиться в его компанию друзей. По словам девушки, ее молодой человек часто теряет вещи и не любит убираться в своей комнате. «Ты постоянно будешь слышать о нем плохие вещи, но не обращай внимания, это не стоит ссоры», — добавляла она.
В конце списка девушка объяснила, почему они с Брауном расстались. «Самое важное — это всегда говорить с ним и о нем, он не хочет слышать о каком-то там парне, пока вы вместе. Вам нужно научиться преодолевать большие препятствия на вашем пути, а я с этим не справилась», — писала она.
Такой подробный перечень правил умилил некоторых пользователей, однако многие посчитали, что встречаться с таким требовательным парнем они бы не стали. «Ему нужна девушка вроде мамы, которая бы ухаживала за ним, следила за его вещами, не требовала к себе внимания и убиралась. Это не равные отношения», — делал вывод один из юзеров. Другая пользовательница сравнила список с указаниями, которые она оставляет няне своих детей.
Последние новости
Зеленский объявил о роспуске Рады Зеленский принес присягу украинскому народу «Игра престолов» закончилась
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скарлетт Йоханссон в третий раз выходит замуж
Как стать «дорогой» женщиной: простые способы12
Как люди живут в гнездовом браке4
5 признаков, что ваша подруга хочет увести вашего мужа1
Привычные вещи, которые вредят женскому здоровью
Видео
Звезды без макияжа: кто хуже
Звёзды
Дочь Салтыковой показала свою огромную татуировку
Звёзды
Блогер разоблачил идеальные фото звезды Instagram
Красота
Первые сиамские близняшки, разделенные в СССР
Дети Здоровье
Сын Собчак стал похожим на дедушку
Дети Звёзды
Зачем татуировки голливудской звезде
Звёзды Красота
Смузи оказались опасными для здоровья
Еда Здоровье
Без комплексов: Тарзан показал фото Королевой
Звёзды
57-летняя жена Малинина показалась без макияжа
Звёзды
Миллу Йовович травят после признания в аборте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение