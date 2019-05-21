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Неожиданные вещи, которые мужчины считают сексуальными 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Женщины привыкли думать, что мужчины не замечают детали, им плевать на тонкости, пока они не упадут им на голову. На самом деле сибиряки — куда более внимательные люди, чем корреспондент SHE могла предположить. В качестве эксперимента она неделю опрашивала мужчин на улицах, в кафе и парках о том, что их заставит думать о незнакомке дольше обычного, какая деталь будет волновать еще долго после встречи. К удивлению корреспондента, почти никто не рад увидеть глубокое декольте, зато сибирякам нравятся девушки в белых рубашках, с тонкими икрами и игривыми веснушками. И это прекрасно.
Даниил (32) работает программистом в питерской компании, но живет в Новосибирске. Помимо женских изгибов и растрепанных волос парень в восторге от девушек, которые носят серьги-кольца.
«Мне не нравятся крупные, вычурные, кричащие аксессуары, но колечки на ушах — это, по-моему, классика, они идут почти всем девушкам, в этом есть что-то цыганское и притягательное», — рассуждает сибиряк.
Сергей (24), сейчас безработный, помимо «интеллекта и сообразительности» обращает внимание на длинные пальцы и аккуратный маникюр.
«Считается, что мужчины не замечают мелочей, оценивая образ в целом, но облезлые красные ногти испортят впечатление при любой суперфигуре. Также ногти зеленые и синие часто бывают не в тему. А красивые ухоженные пальцы при неброской внешности притягивают взгляд», — рассуждает Сергей.
Владимир (работает в госкомпании) говорит, что помимо красоты и доброты в женщинах его привлекает тихий и вкрадчивый голос.
«Это не только женщин касается, когда говоришь тише — к тебе прислушиваются. Но часто встречаю у женщин командный тон или визгливые нотки в голосе — это не сексуально. А вот тихий низкий голос и общение по делу заставляют прислушиваться к девушке внимательнее и наклоняться к ней ниже», — объясняет Владимир.
ngs.ru
Сразу несколько мужчин, с которыми общалась корреспондент, отметили, что их волнуют женщины, которые занимаются спортом. Но привлекает их не атлетическая фигура, а сам процесс. А также естественный вид спортсменки в этот момент. Ребята подчеркивают, что обилие парфюма, агрессивные наращенные ресницы или явный макияж создают странный диссонанс с атмосферой зала и рушат всё волшебство.
Кстати, распространенное женское заблуждение, что запах духов (лучше, конечно, дорогих) должен привлекать мужчин. В этом с нами солидарны создатели рекламных роликов и пиар-кампаний.
Егор (42), работает в банке, говорит, что ему нравится в супруге естественный запах тела и «небольшой женственный животик». По его словам, явный запах духов убивает эксклюзивность, более детально он, к сожалению, свою мысль пояснить отказался.
Алексей и Вадим (работают в семейном бизнесе) были единодушны в том, что естественный цвет губ (или, по их мнению, естественный, а на самом деле приукрашенный) смотрится гораздо более притягательно, чем яркие помады модных оттенков. Они также выделили слишком пушистые брови (скорее всего, имели в виду укладку для бровей) как странный и пугающий факт во внешности потенциальной любимой. Но сибиряки просили указать, что все эти мелочи становятся неважными, если возникло взаимное притяжение и «как будто током ударили». С этим всё понятно.
Также сразу несколько мужчин, участвующих в опросе, отметили, что им не нравятся слишком обтягивающие вещи и экстремальное мини. Из одежды, которую можно назвать игривой, они выделили вещи, приспущенные на одно плечо, или просто с открытыми плечами. При этом сам фасон должен быть в меру свободным, но не скрывать фигуру.
Иван (33), работает в торговле, также отметил, что его, скорее, привлечет женственный образ, но при этом, будут это юбки или брюки, абсолютно не важно.
«Мне и для себя, и на девушках нравятся вещи простого кроя, непестрые, некричащие. В офисе круто смотрятся базовые белые рубашки, и вообще белый цвет привлекает внимание, мне нравится», — заключает сибиряк.
ngs.ru
Нашлись мужчины, которые помимо прочего находят сексуальным и притягательным то, что женщина любит детей и умеет с ними ладить.
«Когда мамы молодые в парке орут на своих чад, а те заливаются диким плачем, страшно подумать о том, чтобы жениться. Недавно видел на обеде красивую женщину с грудным младенцем, она так вкрадчиво и спокойно с ним разговаривала, с любовью смотрела, — это вызвало внимание к ней. Она была с мужем, это просто пример. А так бы да, попробовал познакомиться», — по словам Глеба (35), факт наличия у женщины маленького ребенка смущает только несостоявшихся личностей.
Трое опрошенных сибиряков высказались категорически против солярия и экстремального загара на солнце. По их мнению, естественный светлый цвет кожи делает женщин гораздо более привлекательными. На вопрос корреспондента о смуглых девушках они ответили, что искусственный загар сразу выдает его обладательницу, а к настоящим смуглянкам они относятся, безусловно, положительно.
Нашлись те, кому кроме очевидно привлекательных частей тела нравятся, например, икры.
«Я обращаю внимание на ноги, тонкие икры — это сексуально. Тем более у нас так мало времени, чтобы их демонстрировать. Оттолкнет в девушках излишняя зацикленность на своей внешности и бестолковая суетливость»,
— ответил Алексей (39), но отказался рассказать, кем работает.
Большинство опрошенных сибиряков назвали важным и сексуальным качеством веселый и легкий нрав. Если девушка излишне угрюма, но очень красива, она все равно будет привлекать внимание, но беспричинная грусть, по мнению ребят, сильно испортит впечатление, плюс сулит проблемы для совместного будущего. А проблемы — «это плохо».
«Скрытность — это вышка. Не когда она без умолку болтает и выкладывает всё, что на душе, а когда загадочно улыбается и делает по-своему. С такими девушками сложно, но в этом есть своя большая прелесть и азарт. У меня как раз такая»,
— хвастается журналисту Александр (29), который увлекается фотографией и катается на мотоцикле.
Из внешних особенностей необычным оказалось, что мужчины отмечали углубление на подбородке и кокетливые веснушки. Хотя про веснушки, видимо, особо хитрым известно давно, так как их рисуют в каждом уважающем себя салоне красоты.
ngs.ru
Также мужчины назвали волнующей грамотную женскую инициативу.
«Когда она смотрит на тебя, потом как бы отворачивается, а потом ты снова поднимаешь голову, и она смотрит тебе прямо в глаза, понятно, что перед тобой опытная кокетка. Необязательно и даже вредно самим подходить к парням. Если он к вам не подошел сам и не смотрит на вас — ответ один: ему это не надо. А вот посмотреть и улыбнуться — это запросто цепляет»,
— рассказывает Сергей (27), который часто знакомится в заведениях Новосибирска, но пока «счастливо одинок».
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