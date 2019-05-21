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Милое сообщение разлучило влюбленную пару 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Isaac Roblett
Иммиграционная служба заподозрила британца в незаконном переезде в США, прочитав его личную переписку с возлюбленной. Как сообщает Daily Mail, мужчине навсегда запретили пересекать американскую границу.
24 апреля Айзек Роблетт (Isaac Roblett) из английского города Гастингс, графство Восточный Суссекс, прилетел к своей девушке, 23-летней Камиле Иглесиа (Camila Iglesia), проживающей в Чикаго. Он прибыл в США в рамках специальной безвизовой программы ESTA (электронная система авторизации въезда) и, по его словам, собирался задержаться в стране не более, чем на три месяца.
По приезде сотрудники иммиграционной службы уточнили у 24-летнего Роблетта цель визита и осмотрели личные вещи. В его телефоне обнаружили переписку с Иглесиа месячной давности, в которой он просит не разрывать отношения и обещает вскоре переехать. «Я не знаю, что я такого сделал, из-за чего стоит расставаться, — написал британец. — Думаю, ты забыла, что через несколько месяцев я перееду к тебе, и мы будем вместе».
Полицейские посчитали эти сообщения веским основанием, чтобы запретить мужчине въезд в США. Его задержали на сутки, после чего депортировали обратно на родину. Все это время Иглесиа находилась в зале ожидания аэропорта и ждала его появления. Пара заключила, что планирует продолжать отношения несмотря на то, что Роблетт никогда не сможет приехать к ней в гости.
Системой ESTA могут пользоваться жители большинства крупных европейских стран, а также Австралии, Брунея, Японии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи. Для кратких визитов в США (не более 90 дней) гражданам этих стран не требуется получение дополнительной визы.
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