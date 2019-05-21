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Эксперты рассказали, как улучшить качество секса 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: pexels.com
Исследователи из Соединенных Штатов Америки выяснили, как можно улучшить качество секса. По их мнению, этому способствует этому развитая физическая форма. Для этого ученые даже подобрали несколько упражнений, которые позволят стать более пластичными.
Специалисты заявили, что самое эффективное занятие для улучшения качество секса — это танцы. Более хороший результат дадут сальса, румба и свинг. Данный вид спорта, по словам экспертов, повышает активность, физическую выносливость и самооценку партнеров.
На качественное занятие любовью также влияют йога и пилатес. Помимо этого, полезен и бег. Ученые отметили, что он стимулирует кровообращение и позволяет улучшить качество секса, а также увеличить количество половых актов. При этом, исследователи заявили, что для мужчин хорошо подойдет плавание. Оно усилит половое влечение и эрекцию.
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