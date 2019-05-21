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Такие нравы, такое время: россиянка вышла замуж за десять тысяч рублей 

Провинция.ру 49 минут назад
Фото: pixabay.com
Жительница Калужской области вышла замуж по расчету — за 10 тысяч рублей. Она заключила брак с иностранцем, который нуждался в получении гражданства. Но прокуратура выяснила, что этот союз — фиктивный. И принудительно расторгла его. Предприимчивой невесте придется вернуть деньги, которые она получила.
Обман раскрылся, когда прокуратура проводила проверку миграционного законодательства, пишет kaluganews.com. Правоохранители выяснили, что жительница поселка Ферзиково фиктивно вступила в брак с иностранным гражданином.
Молодому человеку требовалось получение разрешения на временное пребывание на территории Российской Федерации с целью дальнейшего получения гражданства. Одним из оснований выдачи такого разрешения является заключение брака с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации. Женщина предложила иностранному гражданину заключить с ней фиктивный брак за 10 тысяч рублей.
Прокуроры узнали, что семья отношений не поддерживает, сразу после заключения брака молодой человек из поселка Ферзиково уехал в неизвестном направлении. В суд было направлено исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи о его регистрации. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
После вступления решения суда в законную силу прокуратурой будет рассмотрен вопрос об обращении в суд с требованиями о взыскании необоснованно полученных денежных средств в доход государства, а также о признании недействительным полученного иностранным гражданином российского гражданства.
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