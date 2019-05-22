ЗАГСа не будет: характерные звоночки, что мужчина готов на все, кроме печати в паспорте

Вы можете быть кем угодно: партнером, возлюбленной, любовницей, даже матерью детей.. но не женой. Гражданский брак всегда подбирается незаметно. Просто однажды поутру понимаешь, что вот уже много лет как отношения уперлись в ступеньку под названием брак и никогда не перейдут эту черту. Другие женятся, разводятся, а вам кольцо никто не предлагает, и делить совместно нажитое имущество, если что, тоже не придется. А ведь в начале отношений звоночки были, только вы на них не обратили никакого внимания.

Мы медленно пьем кофе на третьем свидании и представляем себе счастливую старость с будущим мужем. Что, в принципе, логично: встречаясь с мужчиной, любая женщина надеется в конечном итоге получить предложение руки и сердца. Но что происходит в голове у мужчины? Может оказаться так, что время пройдет, а заветное кольцо так и не окажется на безымянном пальце.

Штамп в паспорте — не синоним «долго и счастливо», однако этот шаг существенно упрощает некоторые юридические моменты. В особенности, если произойдут какие-то несчастья.

Психологи убеждены, что времена ухаживаний по 7, 10, а то и все 15 лет остались в Советском Союзе. Да, наши бабушки не торопились с замужеством и могли долго «дружить» с будущим мужем, но в 21 веке все происходит гораздо быстрее. Если за год отношений мужчина не начинает делать намеки — у вас есть все причины заподозрить неладное. Ну а если вот уже три года вы возлюбленная, да и только, то свадьбы не будет. Максимум, на который можно рассчитывать: гражданский брак или гостевые отношения.

Верить или нет — решать только вам. Кто-то действительно может пересмотреть свои взгляды под долгой осадой, главное, чтобы долгожданный брак действительно оказался таким хорошим, как оно мечталось. В любом случае, нет ничего плохого в том, чтобы быть настороже и с самого начала романа выяснить не только любимые блюда, но и отношение к браку в целом.

Плохой вариант — это начать играть в шпиона, задавая неловкие вопросы его друзьям и близким, или ни с того ни с сего огорошить прямым требованием: «Замуж возьмешь? Я замуж хочу!». Тем более, что с таким напором нечего и удивляться, если мужчина подумает и.. сменит номер телефона. Да и не нужны такие меры, когда все гораздо проще. Свой взгляд на семью и планы кавалер против воли с головой выдает в случайных разговорах, затрагивающих любые темы свадьбы и узаконивания отношений. Нужно всего лишь наблюдать, быть внимательной, слушать и услышать.

Мужчина, который ориентирован на гражданский брак, всегда иронизирует по поводу семейных «кандалов». Он рассуждает о количестве разводов, отпускает красивые фразы, что «брак убивает любовь», и всячески высмеивает эту условность. Для него деньги на свадьбу разумнее потратить на ремонт или роскошный отпуск, а простой визит в ЗАГС — ненужная формальность. Вопрос лишь в том, насколько вы верите, что в прошлой жизни вы были великим реформатором и сумеете пошатнуть устои? Еще один вариант — дистанционная дата свадьбы. Да, он с готовностью посетит ювелирный магазин и выйдет оттуда с коробочкой для любимой, но только после того, как встанет на ноги, купит квартиру, отправится в кругосветное путешествие, отпразднует 35-летие, отыщет сундук с сокровищами, получит Нобелевскую премию, увидит Землю с Луны или женит троюродного брата, ибо до него обзавестись законной женой никак нельзя.

А еще для такого важного события, как подача заявления в ЗАГСе, нужно подходящее время. В этом месяце он в ссоре с семьей, в следующем — огромный проект на работе. Лучшее время для свадьбы — первая неделя лета, а потому в этом году мы уже не успеваем. Ну ничего, нам не к спеху, ведь мы любим друг друга, в это самое главное. Как бы ни хотелось верить в лучшее, но все эти рассуждения не имеют никакого значения, потому что мужчина, рассуждающий подобным образом — просто мешок с оправданиями, а все обещания выполнены не будут. И напоследок — если мужчина не хочет на вас жениться, разумно ли не сдаваться, пытаться привязать к себе, забеременеть и хитростью тащить в ЗАГС? Есть большие сомнения, что после добровольно-принудительных мер он будет действительно хорошим мужем. А зачем нам плохой?