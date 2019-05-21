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Френдзона: почему в нее попадают не только мужчины 

Умная 29 минут назад
Фото: Кадр из фильма "27 свадеб"
Признайтесь: среди ваших друзей наверняка есть «хороший парень». Типичный «хороший парень» — это невидимый миру супергерой, готовый прийти на помощь в трудную минуту и послужить жилеткой после расставания. Если вам срочно нужно войти в горящую избу или остановить на скаку коня, не сомневайтесь: «хороший парень» сделает все за вас, а потом еще и поведет вместе есть пончики и обсуждать новые «Звездные войны».
В «хорошем парне» все отлично. Но почему-то вашим молодым человеком он не становится. Если вы мучаетесь чувством вины, потому что беспощадно «френдзоните» «хорошего парня», есть замечательные новости: френдзоны в принципе не существует. По крайней мере, так считают адепты третьей волны феминистского движения.
По мнению современных феминисток, френдзона в классическом понимании (женщины несправедливо «френдзонят» исключительно добрых и милых, а сами попадают под чары исключительно «плохих парней») — это сексисткий миф, придуманный мужчинами, чтобы обвинить женщину в корыстном желании ими ничего не давать взамен.
Сначала разберемся, откуда мы узнали о френдзоне. Термин «френдзона» стал популярным в 1994 году благодаря сериалу «Друзья»: в седьмом эпизоде первого сезона Джо назвал Росса, безнадежно влюбленного в Рейчел, «майором френдзоны». С тех пор термин перекочевал в популярную психологию, а с распространением интернета — на порталы, посвященные отношениям.
В октябре 2013 американская журналистка и феминистка Джей Диксон опубликовала статью «6 причин, почему френдзона должна умереть». По ее мнению, френдзона — это сексисткое понятие, унижающее достоинство женщины: «Хотя термин „френдзона“, по-видимому, нейтрален по гендерному признаку, он чаще всего используется для описания отношений между мужчиной и женщиной, где мужчина всегда является жертвой френдзоны, а женщина — объектом безответного желания»
Аманда Маркотт объяснила, почему существование термина «френдзона» оскорбляет женщину: «В мире гениев пикапа много теорий, но самая популярная такова: женщины с самого начала рождены с изъяном. Они запрограммированы эволюцией на то, чтобы влюбляться в тех, кто обижает и пользуется ими. Пикаперы учат „хороших парней“ пользоваться манипулятивными методами абьюзеров и тех, кто воспринимает женщину только как сексуальный объект».
Маркотт оказалась права. Мы исследовали российские порталы пикаперов и узнали, что есть целые методики по проведению идеального свидания и выхода из френдзоны. Российские пикаперы называют френдзону кодовым названием ДОД (“давай останемся друзьями”) и консультируют мужчин, как быть настоящим «хантером» и добиться большего, чем статус «хорошего парня» (который заведомо воспринимается как унизительный и не имеющий право на существование). Сама женщина в глазах пикаперов существо, не способное адекватно оценивать свои инстинкты — и чтобы ее завоевать, надо показать, кто здесь «хозяин положения». Опытные пикаперы разрабатывают целые методики по соблазнению женщин.
“Я против пикаперства мужского, — комментирует психолог и коуч по личностному росту для женщин Дмитрий Сорока, — Как и любому человеку независимо от пола, пикаперам лучше утверждаться в профессии или хобби, но ни в коем случае не за счет другого человека. Когда они говорят, что женщины не способны на чувство к «хорошим парням», возникает вопрос: почему тогда женщины мучаются поиском достойных партнеров? Именно достойных, а не разбойников с большой дороги. Вопрос тут скорее к мужчинам: у российских мужчин, к сожалению, гипервысокая самооценка и чаще всего потребительское отношение к женщинам. И когда их отвергают, они смертельно обижаются: «Как же так?! Я же вложил в нее два ресторана, букет и целую шоколадку, а она…?!»
Френдзоны как исключительно женского каприза, не существует. Женщины тоже оказываются в состоянии «просто друзей», как и мужчины. Разница между мужчиной и женщиной во френдзоне только в одном: 9 женщин из 10 не обижаются и не бегут ломать объекту любви нос, а принимают позицию «своего парня».
“Для женщин, попадающих во френдзону, характерно преобладание мужских качеств, она умеет вести с мужчиной беседы, — объясняет психолог-сексолог Татьяна Кан, — С ней легко, весело, она ни на что не претендует, накормит, выслушает, посочувствует и даст дельный совет. Женщины обычно попадают во френдзону, потому что они страдают от низкой самооценки, неумения флиртовать и телесной скованности”.
Девушка во френдзоне вряд ли доставит проблемы. А вот с другом-мужчиной придется обозначить формат общения. «Как можно мягче скажите другу, что он может рассчитывать только на дружбу с вашей стороны, — советует Дмитрий Сорока, — Никогда не занимайте большие суммы денег и не просите о чем-то важном у друга-мужчины. Если мужчина все-таки предложил нечто больше и агрессивно отреагировал на отказ, поблагодарите его за все и твердо объявите о прекращении любых контактов. Если вы возобновите дружбу с таким „хорошим парнем“, рецедив конфликтов и обид вам обеспечен — и возможно, в более пугающей форме, чем вы рассчитываете».
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