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Парень оплатил маникюр своей подруге и пожалел 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @treschenko24
Пользователь Twitter Артем Трещенко решил порадовать свою девушку, которая сломала ноготь, и подарил ей деньги на маникюр. Он свернул купюры и положил в контейнер для игрушки в «Киндер сюрпризе». Поступок молодого человека умилил львиную долю его женской аудитории в Twitter, но разгневал мужчин и феминисток.
Трещенко рассказал, что хотел «правильно успокоить» свою девушку. Подписчицы начали признаваться ему в любви и писать, как же повезло его спутнице.
«Мне кажется твоей девушки не существует, либо в первую неделю отношений она залагала и умерла от счастья»,
— написала пользовательница mnesoprano.
Юзер Permanentnaya69 подчеркнула, что сама обрадовалась бы такому подарку:
«Как девушка, месяц назад сломавшая ноготь, утверждаю — Артем бог».
Молодого человека назвали «джекпотом» и «живой легендой». Однако мужская часть комментаторов твита нарекла его «главным каблуком Twitter».
«Подарил 26 евро? Сделал из этого событие? Что этот примат делает в моей ленте?»
— возмутился мужчина с ником Alexander.
Поступок парня также вызвал раздражение выступающих за равноправие полов, недовольных эксплуатацией стереотипа о женщинах, всерьез расстраивающихся из-за сломанного ногтя.
«Все присутствующие здесь девушки, вам всерьез хочется, чтоб вас облизывали с головы до ног целыми днями и говорили, какие вы принцессы? Вам вообще партнер нужен или слуга?»,
— обратилась к участникам обсуждения MynameLK. Она объяснила, что девушка сама способна о себе позаботиться.
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