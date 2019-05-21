Парень оплатил маникюр своей подруге и пожалел

Пользователь Twitter Артем Трещенко решил порадовать свою девушку, которая сломала ноготь, и подарил ей деньги на маникюр. Он свернул купюры и положил в контейнер для игрушки в «Киндер сюрпризе». Поступок молодого человека умилил львиную долю его женской аудитории в Twitter, но разгневал мужчин и феминисток.

Трещенко рассказал, что хотел «правильно успокоить» свою девушку. Подписчицы начали признаваться ему в любви и писать, как же повезло его спутнице.

«Мне кажется твоей девушки не существует, либо в первую неделю отношений она залагала и умерла от счастья»,

— написала пользовательница mnesoprano.

Юзер Permanentnaya69 подчеркнула, что сама обрадовалась бы такому подарку:

«Как девушка, месяц назад сломавшая ноготь, утверждаю — Артем бог».

Молодого человека назвали «джекпотом» и «живой легендой». Однако мужская часть комментаторов твита нарекла его «главным каблуком Twitter».

«Подарил 26 евро? Сделал из этого событие? Что этот примат делает в моей ленте?»

— возмутился мужчина с ником Alexander.

Поступок парня также вызвал раздражение выступающих за равноправие полов, недовольных эксплуатацией стереотипа о женщинах, всерьез расстраивающихся из-за сломанного ногтя.

«Все присутствующие здесь девушки, вам всерьез хочется, чтоб вас облизывали с головы до ног целыми днями и говорили, какие вы принцессы? Вам вообще партнер нужен или слуга?»,

— обратилась к участникам обсуждения MynameLK. Она объяснила, что девушка сама способна о себе позаботиться.