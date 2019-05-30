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6 советов, как заставить кого угодно скучать по тебе 

BroDude 2 часа назад
Фото: Собственность модели
Наверняка у тебя в окружении есть человек, по которому ты скучаешь время от времени. И когда такой человек появляется — как правило, многие люди ему рады, и он всегда желанный собеседник и гость. Ты тоже сможешь стать таким человеком, если будешь придерживаться некоторых правил и хитростей. И ты заметишь, что через короткий промежуток времени тебя станет мало для некоторых людей.

Оставляй какие-нибудь напоминания о себе

И совершенно неважно, кто это — знакомый или коллега по работе, — никто не знает, для чего тебе это нужно, но если уже ты настроился — значит, нужно. Просто перед уходом забываешь что-то мелкое и незначительное. Конечно, не фантики от конфет, а какой-нибудь браслет или аксессуар — в общем, то, без чего ты сможешь обойтись в ближайшее время. Ключи от машины или свой рюкзак забывать не надо, иначе не по тебе будут скучать, а ты — по кошельку и всему остальному, что там может лежать в рюкзаке. Так что лучше остановись на мелкой вещице, на которую этот человек будет смотреть и невольно тебя вспоминать.

Не торопи события

Всему нужно время — отношениям, карьере, автобусу который едет к твоей остановке. Не надейся, что ты перестала звонить и навязываться — и тебе через один день позвонят уже с хвалебными отзывами на тему, как ты изменилась. Живи здесь и сейчас, получай удовольствие от текущего момента — не нужно сидеть и ждать повышения в надежде, что потом всё изменится. Нет, живи сейчас, наслаждайся тем, что ты можешь уходить раньше с работы и не обременена ответственностью, — потом ты так не сможешь (зато потом ты сможешь получать удовольствие от дорогой машины). Да и в отношениях это так же работает: не стремись проводить огромное количество времени с другом, не приедайся. Наконец, спроси у самого себя, как можно скучать по человеку, которого ты видишь 24/7? Так что не становись таким и не позволяй надоесть в ответ — дозируй общение.

Проводи время с друзьями

Не нужно постоянно концентрировать внимание на своем объекте обожания, не забрасывай свои интересы, работу ради одного конкретного человека. Если ты хочешь быть интересной — живи полной жизнью, встречайся со своими друзьями, которые помогут скоротать тоскливые вечера, а может, даже иногда дадут полезный совет. Проводя время с друзьями, тем самым ты показываешь, что твоя жизнь не строится вокруг одного лишь человека. В конце концов, может сложиться по-разному, но друзья останутся с тобой навсегда и будут поддерживать тебя в любом случае (если это, конечно, настоящие друзья, а не абы кто).

Сократи общение

Не нужно воспринимать это буквально и бросать трубку посреди телефонного разговора или, чего хуже, сидя в кафе, резко вставать из-за столика и уходить. Но если ты постоянно поешь дифирамбы своим друзьям о том, как ты скучаешь и какие они классные, то они быстро почувствуют в своей левой руке поводок, на котором ты находишься и которым можно легко управлять. Иногда пропадай, занимайся делами, работой. Конечно, всегда лучше быть, а не казаться, но когда человек получает что-либо с трудом, он пусть даже неосознанно, но ценит это гораздо больше.

Не отвечай сразу же

Здесь тоже важна золотая середина: полностью игнорировать плохо, но и отвечать в ту же секунду — тоже. Если ты видишь, что тебе приходит сообщение, не торопись отвечать — пусть посидит, погрызет ногти, да и время придумать нормальный ответ появится. Разумеется, человек, который вызывает у тебя симпатию, имеет такую особенность, благодаря которой тебе хочется говорить и проводить с ним всё свободное время. Но если поддаваться этому соблазну, может показаться, что тебе и заняться особо-то нечем. Оставляй место для своей загадочности и таинственности — еще наобщаетесь, вот увидишь. Даже, может, надоест.
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