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Раскрыта взаимосвязь между чистотой жилья и успехами в сексе 

Lenta.ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Чистота в доме влияет на интимность атмосферы и может способствовать сексуальным отношениям жильцов. Об этом сообщает издание The Versed со ссылкой на проведенное в США исследование.
60 процентов американцев утверждают, что вид чисто убранной спальни позволяет им расслабиться. Еще 40 процентов признают, что у них часто бывает секс после уборки, проведенной совместно с партнером.
50 процентов опрошенных отметили, что с большей вероятностью будут готовы заняться сексом после того, как их партнер закончит домашние дела.
Еще 40 процентов респондентов назвали грязный и захламленный дом партнера поводом для разрыва.
«Когда дело доходит до свиданий, американцы оказываются не готовы продолжать отношения с кем-то, чье домашнее хозяйство плохо организовано», — приводит издание цитату из пояснения к исследованию.
В 2016 году исследователи бизнес-школы Нью-Йоркского университета выяснили, как использование в объявлениях слов, связанных с любовью и сексом, влияет на продажи объектов недвижимости. По их данным, объекты, которые описываются как «сексуальные» и «соблазнительные», продаются дороже, чем те, в описании которых используется слово «любовь» и его производные.
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