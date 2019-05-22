Как справиться с самокритикой в постели

Зачастую получить удовольствие во время секса женщине мешает… она сама.

Для начала немного о том, почему самокритика в постели может быть вредна. Внутренний голос, каждую минуту указывающий вам на ваши же недостатки, мешает не только сконцентрироваться на процессе, но еще и оказывает пагубное влияние на самооценку. Иногда из-за них мы теряем способность наслаждаться сексом, принимать комплименты партнера, трезво оценивать себя и собственное тело. И с этим надо бороться.

Мы критикуем себя чаще, чем другие критикуют нас

Особенно часто такая ситуация проявляет себя во время секса. Женщины могут критиковать себя совершенно по-разным поводам: недостаточная гибкость, несовершенства фигуры, отсутствие опыта. Но правда в том, что мужчины зачастую не обращают на это никакого внимания, особенно если вы находитесь в длительных отношениях. Лишний вес, следы которого вы можете замечать на своих бедрах или животе, не станет так же сильно волновать вашего мужчину, отсутствие опыта будет восприниматься им как возможность научить вас чему-то новому, а недостаток гибкости не будет обнаружен, если его бывшей партнершей, конечно, не была гимнастка или прима-балерина. Правда в том, что самым верным советом в случае с самокритикой в постели будет совет относиться проще к себе и к сексу в целом.

Научитесь принимать комплименты

Умение слышать комплименты очень важно для самооценки. Но если на каждый услышанный комплимент тот самый внутренний голос находит тысячу отговорок, нужно научиться еще и закрывать ему рот. После каждого комплимента, который вы получите, произносите про себя фразу: «Да, это действительно так». Причем не важно, касается комплимент ваших внешних или внутренних качеств, вашей работы или каких-то умений. Комплименты, касающиеся сексуальности, женщины, склонные к самокритике в постели, воспринимают с некой настороженностью, как будто мужчина хочет над ними пошутить.

Напишите на листе бумаги все, что является объектом самокритики

Это может быть ваше тело, ваши сексуальные реакции, количество партнеров, фантазии, сексуальные предпочтения и потребности. В этом письме обращайтесь к себе в третьем лице, например, «Ей нужно слишком много времени, чтобы возбудиться», «Ее грудь выглядит некрасиво без бюстгальтера», и так далее. После того, как список будет сформулирован полностью, прочтите его и выделите те пункты, которые беспокоят вас особенно сильно или наиболее регулярно.

Подумайте, можете ли вы сделать что-то, чтобы исправить ситуацию. Если да (например, если вас не устраивает ваша фигура, можно заняться спортом или наладить питание), займитесь этим, если нет — примите. Та же грудь, которую вы можете оценивать с особым пристрастием, может быть исправлена только путем оперативного воздействия, но равноценно ли оперативное вмешательство вашим переживаниям, особенно если они носят сугубо персональный характер и никто, кроме вас, не замечает того же? Недостатки, которые мы замечаем у себя, становятся таковыми только после того, как мы наделяем их этим значением. До тех пор все это — наши отличительные черты, критиковать себя за которые, не имеет никакого смысла.

Попытайтесь сосредоточиться на ощущениях

Секс — это не тот процесс, во время которого нужно отдаваться собственным мыслям. В следующий раз постарайтесь думать о партнере, отмечайте каждое свое ощущение, следите за ощущениями партнера. Полное включение в процесс позволит не только лучше изучить свое тело и получить большее удовольствие, но еще и не оставит место для внутреннего критика. Каждый раз, когда у вас будут появляться самокритичные мысли, насильно прогоняйте их, сосредотачиваясь на собственных чувствах.