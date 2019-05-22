Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доказана взаимосвязь чистоты в доме и интимной жизни 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В США провели любопытное исследование: респондентов спрашивали о том, как влияет на сексуальную жизнь чистота в доме. Об этом сообщает издание The Versed.
Более половины американцев (60%) ответили, что от вида чисто убранной спальни они расслабляются. А еще 40% респондентов отметили, что у них часто бывает интимная близость после уборки, которую они провели вместе с партнером.
Половина респондентов заявила, что с большей вероятности они будут готовы заняться сексом после того, как их партнер закончит рутинную работу по дому. А 40% отметили, что захламленная и неубранная квартира, бардак в доме могут даже стать поводом для разрыва.
Подавляющее большинство американцев не готовы строить отношения с неряхами. А вы?
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые назвали губительные для фигуры продукты
Вредят ли человеку мысли о сексе2
Глюкозу раскритиковали за откровенное фото51
5 нескучных способов носить джинсы
9 оправданий, которые мешают в достижении целей
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
05:56
Самые красивые близняшки мира выросли
Дети Звёзды
03:09
Как готовить рис правильно
Еда
20:07
Как выглядят дачи российских звезд
Дом и сад Звёзды
03:44
Почему сыновья Юрия Стоянова отреклись от отца
Звёзды Дети
03:37
Почему шаурма становится опасной летом
Еда Здоровье
Какими стали дети рано умерших знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение