Доказана взаимосвязь чистоты в доме и интимной жизни

В США провели любопытное исследование: респондентов спрашивали о том, как влияет на сексуальную жизнь чистота в доме. Об этом сообщает издание The Versed.

Более половины американцев (60%) ответили, что от вида чисто убранной спальни они расслабляются. А еще 40% респондентов отметили, что у них часто бывает интимная близость после уборки, которую они провели вместе с партнером.

Половина респондентов заявила, что с большей вероятности они будут готовы заняться сексом после того, как их партнер закончит рутинную работу по дому. А 40% отметили, что захламленная и неубранная квартира, бардак в доме могут даже стать поводом для разрыва.

Подавляющее большинство американцев не готовы строить отношения с неряхами. А вы?