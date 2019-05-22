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Эксперты выяснили, вредят ли человеку мысли о сексе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Миннесоты провели исследование, в котором узнали, как на человека действуют мысли о сексе. В результате выяснилось, что они наносят серьезный вид психике. По словам экспертов, со временем даже нужно будет пройти курс лечения.
Специалисты уточнили, что разумное количество мыслей об интиме вполне нормально, но когда они вытесняют все остальные мысли из головы, то это уже становится патологией. Сейчас, по данным ученым, страдают от нимфомании и сатириазиса 10% мужчин и 7% женщин.
По словам эксперты, постоянное возбуждение является причиной перепадов гормонов. По этой причине, сексологи дают рекомендации обращаться за помощью вовремя.
«ФедералПресс» напоминает, что американские специалисты провели исследование, чтобы узнать, как чистота в доме влияет на интимность атмосферы и секс жильцов. В результате эксперты узнали, что 60% жителей Америки расслабляются от вида убранной спальни.
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Любовь , ФедералПресс
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