Почему отказываться от секса иногда полезно

То, что секс полезен для здоровья, не значит, что его отсутствие нам вредит. Снижение интереса к интимной близости, за которое так часто критикуют миллениалов, — способ прийти в себя для людей, уставших от жизни в агрессивно сексуальном обществе. Heroine разобрался, что полезного в том, чтобы на время отказаться от секса.

В нашей статье не идет речь об асексуальности и целибате. Первое — сексуальная идентичность, в которой индивид не испытывает физического влечения к другим людям. Второе — отказ от секса по религиозным соображениям. Мы говорим только об осознанном воздержании, когда люди намеренно избегают близости с конкретной целью.

Это способ бороться с зависимостями

Практика осознанного воздержания может стать способом сдержать негативные последствия, связанные с сексуальной активностью. Это актуально для людей с эмоциональной или сексуальной зависимостью, ведь для них секс часто сопряжен с негативными эмоциями: чувством вины, отверженности, тревоги, депрессии. Сексопатолог из Колледжа секс-терапевтов и психотерапевтов (COSRT) Кейт Маккензи подходит к воздержанию именно с этой точки зрения. Она считает, что отказ от секса может привести эмоциональное и сексуальное благополучие в норму. Для людей, работающих с сексуальной зависимостью, это мощный способ вернуть себя и свои границы.

Отказ от секса повышает самосознание и самооценку

Иногда люди на время отказываются от секса в целях самозащиты, например, так часто поступают жертвы сексуального насилия или домогательств. Журналистка Кейт Джулиан после серии интервью с женщинами сделала вывод, что многие прибегают к воздержанию в результате травмы, тревоги или в состоянии депрессии. Для них отдаление от культуры, которая поощряет людей быть сексуально активными, — это расширение своих прав и возможность почувствовать себя в безопасности. Отказ от секса может повысить самосознание и самооценку, ведь эта практика помогает исследовать себя и понять, что значит быть эмоционально готовой к тому, чтобы снова довериться кому-то.

Это может укрепить отношения в паре

Мы не раз говорили о том, что секс укрепляет отношения, но отказ от него может сработать так же — если это добровольное и сознательное решение обоих партнеров. Как отмечает эксперт по отношениям и нейробиолог Бобби Бэнкс:

Несмотря на то, что сексуальное воздержание не имеет каких-либо драматических физиологических эффектов, оно приносит много эмоциональных и психологических преимуществ.

Ее клиенты используют воздержание как способ вновь обрести себя, повысить самооценку, снизить риск депрессии и укрепить психическое здоровье.

Большинство моих клиентов действительно сообщают о возросшей близости и доверии, — говорит Бобби Бэнкс. — Они способны лучше узнать друг друга и сосредоточиться исключительно на тех чертах, которые заставили их влюбиться в самом начале.

Идея осознанного сексуального воздержания в паре в том, чтобы побудить партнеров искать новые способы выражения интимности. Отказ делать секс центром и фундаментом отношений укрепляет коллективную идентичность пары и эмоциональное понимание между людьми в ней. В результате такого опыта пары узнают, что близость проявляется не только в сексе, и учатся выражать свои желания, чувства эмоции разными словами и действиями. Обычное держание за руки или лежание в обнимку на диване приобретает совершенно новый смысл. Секс перестает быть стандартным способом выразить привязанность.

Поможет увидеть новые стороны сексуальности

Сексопатолог Кейт Маккензи признается, что иногда рекомендует своим клиентам потратить некоторое время на изучение чувственного удовольствия через прикосновение, запах, вкус и звук.

Использование повседневных чувств для изучения новых ракурсов сексуальности усиливает игривость и чувственность, показывая привязанность ко всему телу и поощряя пару принять новое сексуальное приключение вместе, — говорит Маккензи. — Это также показывает нам, что чувственность не всегда должна вести к половому акту, подчеркивая важность самоконтроля.

Воздержание помогает сделать сексуальные отношения разумнее, что в итоге ведет к более здоровым отношениям.