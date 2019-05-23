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Очень тяжело: супруга Меладзе Джанабаева об изменах 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Певица Альбина Джанабаева в новом интервью рассказала о том, что ей было тяжело работать в фильме режиссера Кирилла Серебренникова «Измена» (2012).
По словам супруги Валерия Меладзе, за такие роли она уже не возьмется. «Я больше не потяну такие проекты. Очень тяжело», — цитирует портал «Дни.ру» интервью артистки Алле Довлатовой.
Рассказала Джанабаева и о том, можно ли простить измену. «Нужно понять, хватит ли сил и резерва жить с этим дальше. Сможешь ли ты жить и дышать без человека, который тебе изменил», — размышляет певица, добавляя, что для прощения между партнерами должна быть откровенная близость, а если есть раскаяние, то возможно и прощение.
Ранее бывшая супруга российского певца Валерия Меладзе Ирина заявила, что благодарна ему за уход из семьи.
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Любовь , Альбина Джанабаева , Кирилл Серебренников , Валерий Меладзе
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