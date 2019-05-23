Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу

WomanHit.ru расскажет, как действовать в неловкой ситуации.

Перед свиданием нервничают все, ведь неизвестно, чем оно закончится, и как вообще пройдет. Бывают ситуации, когда свидание сильно разочаровывает, и к этому нужно быть готовым. Главное, принять тот факт, что каждый имеет право на ошибку, неудачная встреча еще не означает конец жизни. Мы попробуем помочь вам пережить свидание, которое не оправдало ваших ожиданий.

Не бойтесь переиграть ситуацию

Встреча двух людей, настроенных на построение отношений, полна неловких моментов, особенно первое свидание. Нет ничего страшного в том, что вы честно признаетесь партнеру, что сильно нервничаете — тем самым вы покажете свою человечность и ранимость. Возможно, ваш партнер испытывает подобные чувства, и ему сразу станет легче после ваших слов, что позволит вам обоим расслабиться.

Мыслите шире

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Чем ближе мы узнаем человека, тем больше неожиданных моментов нас ожидает, причем не всегда приятных для нас. Допустим, вы познакомились с симпатичным парнем в классическом костюме на открытии выставки, а на свидание он пришел в спортивных штанах. Не спешите делать большие глаза и презрительно щуриться, возможно, человек привык одеваться просто в повседневной жизни. Или же, если мужчина молчит, пока вы изливаете ему душу, это не значит, что у него какие-то отклонения, скорее всего, он скромный человек, которому нужно время, чтобы привыкнуть к вам.

Помогайте, если можете

Чтобы отвлечься от негативных мыслей, постарайтесь узнать больше о новом знакомом. Задавайте ему вопросы, только не слишком личные, вполне вероятно, что человек расскажет вам что-то такое, что даст вам подсказку, как вести себя дальше.

Если человек начинает без конца жаловаться на родственников, друзей или какую-то неприятность в жизни, по возможности постарайтесь помочь, если человек вам действительно важен. Предложите способ, как можно помириться с родственниками, но делайте это не в форме указаний, а скажите, как бы поступили вы. После этого жалобы должны прекратиться и вы сможете пообщаться на другие темы.

Не напрягайтесь

Это всего лишь свидание на несколько часов, подумайте о том, что скоро оно закончится и не проявляйте агрессию или недовольство. Если вы идете в ресторан, сконцентрируйтесь на том, что вы собираетесь сейчас заказать, и не зацикливайтесь на партнере. Рассматривайте вашу встречу как еще один опыт, шанс проявить себя в общении с разными людьми.

Больше юмора

Не относитесь к неудачному свиданию серьезно, попробуйте обернуть все в шутку, когда будете рассказывать о нем друзьям. Не давайте другим людям повода думать, что у вас есть проблемные моменты в жизни, если не хотите, чтобы ваше драматичное свидание стало предметом обсуждения в кругах ваших друзей и их друзей.

Обратите все в шутку, да и сами не воспринимайте этот неудачный опыт как катастрофу. Важно при этом не оскорблять человека, с которым вы провели этот вечер или день, пошутите над самой ситуацией. И, главное, поменьше критики, если у вас и героя вашего провального свидания есть общие знакомые.

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Уйдите пораньше

Бывают случаи, когда человек невыносимо неприятен, и тогда уже никакая вежливость не спасает. Причем эта неприязнь может появиться уже в процессе вашего свидания, иначе вы бы не пошли никуда с этим человеком.

Можно завершить свидание примерно такой фразой: «Послушай, мне очень жаль, но я не вижу нашего с тобой будущего, поэтому не хочу тратить твое время, давай мы просто разойдемся?» Такая фраза не будет обидной и ясно даст понять, что вы не настроены на продолжение.

В любом случае, не принимайте неудачный опыт слишком близко к сердцу — это не конец света, а просто несовместимость с человеком.