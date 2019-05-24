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Бразильянка сыграет свадьбу сама с собой 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Depositphotos
Жительница Бразилии Жуссара Дутра Коту решила провести свадебную церемонию с самой собой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что церемония пройдет в городе Белу-Оризонти. Она планирует, что к алтарю ее поведет ее 21-летняя дочь.
"Сологамная" свадьба предоставляет такую возможность [пройти к алтарю в белом платье], и женщина не нуждается для этого в партнере. Любовь к себе — самая искренняя любовь", — считает Жуссара Дутра Коту.
Она также рассказала, что вместо обмена кольцами она сделает татуировку женщины с крыльями бабочки.
В издании добавили, что официально такой брак зарегистрирован не будет.
Ранее сообщалось о смерти мужчины из старейшей супружеской пары на Земле.
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