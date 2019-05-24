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В Азии прошла первая в истории массовая гей-свадьба 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Тайване 24 мая сочетались браком более 360 однополых пар. О первых легальных свадьбах между людьми одного пола сообщило агентство Reuters.
В день, когда президент Цай Инвэнь подписала новый закон, местный орган регистрации браков в центре Тайбэя выстроилась очередь из 20 пар. Учреждение по такому случаю украсили радужными флагами и подготовили специальные бланки регистрации для геев и лесбиянок.
17 мая стало известно, что парламент Китайской республики проголосовал за легализацию однополых браков. Это первый случай, когда такое решение принимает правительство азиатской страны.
В ноябре 2018 года в стране прошел референдум, на котором большинство жителей проголосовали за то, что браком можно считать исключительно союз мужчины и женщины. Парламент, однако, не прислушался к этим результатам.
15 февраля 2019 года стало известно, что 13 гей-пар в Японии подали иски в суд с целью отменить запрет на однополые браки в стране.
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Женский форум
Любовь , Reuters
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