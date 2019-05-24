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Как сохранить любовь после рождения ребенка 

Детстрана.ру 37 минут назад
Фото: depositphotos.com
Появление малыша — одно из самых чудесных, объединяющих, но при этом трудных событий в жизни семьи. Для того, чтобы не потерять связь, необязательно сразу бежать к семейному психологу — начните с этих простых шагов, они помогут!
Планируйте время вместе. В суматохе новой жизни с малышом очень трудно найти даже пять минут друг на друга, но если договориться о мини-свидании заранее, это реально. Необязательно вообще выходить из дома — запланируйте небольшое чаепитие после вечернего "отбоя".
Говорите не только о ребенке. Это кажется очень трудным, ведь малыш занимает все ваши мысли, но немного отвлечься очень полезно. Расспросите друг друга о том, как прошел день, обсудите новости.
Найдите помощника. Если няня вам не по карману, вы вполне можете попросить бабушку или подругу хотя бы раз в пару недель немного посидеть с малышом. Опять-таки, можете даже не покидать дом — пока с младенцем гуляют, посмотрите кино в обнимку.
Пробуйте новое. Очень важно получать вместе новый опыт — это настоящий цемент для отношений. Начните с малого — приготовьте вместе необычное блюдо, поиграйте в компьютерную игру, послушайте неизвестную до этого музыку.
Разговаривайте. Замкнуться в себе — худшее, что могут сделать молодые родители. Научитесь открыто говорить о своих чувствах и переживаниях, используя "я-формулировки": "Я расстраиваюсь, что… Меня тревожит это и то…"
Не забывайте о сексе. Либидо обычно затихает после родов, а недосып и послеродовое восстановление не способствуют желанию. Сексуальные взаимодействия могут быть очень разными — не ограничивайтесь проникновением! Сделайте друг другу расслабляющий массаж с маслом или просто полежите в обнимку, целуясь.
Благодарите друг друга. Даже за вещи, которые делаются сами собой — смену подгузника, выброшенный мусор, заваренный кофе. Это придает сил!
Маленькие знаки внимания. Записочки, маленькие подарки, затейливый бутерброд на завтрак — мало усилий, много романтики.
Помните об общих увлечениях. Очень важно хотя бы иногда делать вместе то, что вас связывало до появления ребенка. Посмотрите новую серию любимого сериала, поиграйте в scrabble, похрустите чипсами в постели — да, это разрешается!
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