Женский вопрос: так ли нужен секс

WomanHit.ru попытался разобраться, только ли мужчинам необходима интимная жизнь

Одна из самых спорных тем — кому секс нужнее. Естественно, и мужчины, и женщины тянут одеяло каждые на себя, из-за чего рождается немало мифов, о которых мы и собираемся поговорить.

Мужчина нуждается в сексе из-за особенностей физиологии, а женщина в принципе о нем не думает

Не совсем так. Мы все слышали, что «в мужчине природой заложено — постоянно искать новую партнершу». Но в реальности все зависит от конкретного человека, кроме того, женское влечение неразрывно связано с гормональным фоном, возрастом и эмоциональным настроем, не зря женщинам требуется долгая прелюдия, чтобы прийти в состояние максимального возбуждения.

Женщина вступает в сексуальную связь чаще всего по желанию мужчины

Точно нет. Потребность в сексе присуща обоим полам, так что говорить о том, что женщина удовлетворяет потребности мужчины, абсолютно не думая о своем удовольствии, не приходится. Женщина соглашается вступить в интимные отношения с мужчиной добровольно, так как секс — важная часть этих отношений.

Женщина может находиться в браке с мужчиной и спокойно жить без интимной близости

Супружеские отношения без секса — довольно странная история. Для пары отсутствие секса представляет большую проблему, которую нужно решать со специалистом. Любой женщине важно знать, что ее мужчина заинтересован в ней не только как в хранительнице очага, помощницы по дому, матери его детей, но и испытывает к ней постоянное влечение. Без этого ощущения жизнь двух супругов становится в тягость. В паре начинаются ссоры, вызванные неудовлетворенностью, вскоре такое напряжение в семье может привести к серьезному разладу, если не разводу.

Секс никак не влияет на женское здоровье

На самом деле секс в каком-то роде является профилактикой различных гинекологических заболеваний. Именно поэтому гинекологи чуть ли не в первую очередь спрашивают о частоте половых контактов. Как мы уже говорили, качество и количество секса зависит от психоэмоционального состояния женщины, так что регулярный интимный контакт помогает психике получать необходимую разгрузку.

Чем старше женщина, тем с большей страстью она отдается процессу

Женское либидо зависит от возраста, однако его пик достигается примерно в 35 лет: до этого момента женская физиология продолжает развиваться, и к 30 годам физиологическое и психологическое состояние женщины уравновешивается, отсюда и повышение качества секса.