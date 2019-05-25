Девушки рассказали о самых действенных способах отшивать парней

Пользовательницы соцсетей поделились своими историями о том, как они избегали ухаживаний парней, которые им не нравились или казались слишком настойчивыми. Об этом они рассказали в треде в Twitter, начатом Hanna Ines Flint.

Некоторые прибегали к помощи подруг. «Меня часто просили играть агрессивную девушку-лесбиянку. Я приходила, приводила с собой высоких парней (моих приятелей) и строила лучшее лицо стервы, на которое была способна», — призналась Gemma.

Другие врали о своем возрасте. «Когда мне было уже 18, я все равно говорила мужчинам, которые были старше, что мне 16», — делилась своим опытом Nikki. Юзер GracieSuperKitten рассказала, что называла себя гендерно-нейтральной, и это зачастую помогало ей избавляться от надоедливых ухажеров.

Выяснилось, что в экстренной ситуации девушки могут просить помощи друзей, даже не предупреждая их об этом. «К моей подруге как-то раз приставал испугавший ее парень. А потом он внезапно подошел ко мне и спросил: "Ты ее жених, да?". Хотя она мне ничего и не сказала заранее, я кивнул», — написал Amazing Prizzini. Пользовательница Honey Baby призналась, что носит на работу ненастоящее обручальное кольцо, чтобы отпугивать парней, которые ей не по вкусу.