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Девушки рассказали о самых действенных способах отшивать парней 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней"
Пользовательницы соцсетей поделились своими историями о том, как они избегали ухаживаний парней, которые им не нравились или казались слишком настойчивыми. Об этом они рассказали в треде в Twitter, начатом Hanna Ines Flint.
Некоторые прибегали к помощи подруг. «Меня часто просили играть агрессивную девушку-лесбиянку. Я приходила, приводила с собой высоких парней (моих приятелей) и строила лучшее лицо стервы, на которое была способна», — призналась Gemma.
Другие врали о своем возрасте. «Когда мне было уже 18, я все равно говорила мужчинам, которые были старше, что мне 16», — делилась своим опытом Nikki. Юзер GracieSuperKitten рассказала, что называла себя гендерно-нейтральной, и это зачастую помогало ей избавляться от надоедливых ухажеров.
Выяснилось, что в экстренной ситуации девушки могут просить помощи друзей, даже не предупреждая их об этом. «К моей подруге как-то раз приставал испугавший ее парень. А потом он внезапно подошел ко мне и спросил: "Ты ее жених, да?". Хотя она мне ничего и не сказала заранее, я кивнул», — написал Amazing Prizzini. Пользовательница Honey Baby призналась, что носит на работу ненастоящее обручальное кольцо, чтобы отпугивать парней, которые ей не по вкусу.
Hanna Ines Flint начала тред, чтобы привлечь внимание к скандалу вокруг отношений актрисы Натали Портман и композитора Моби. Музыкант в своей новой биографической книге написал, что у него были непродолжительные отношения с Портман, когда ей было 20, а ему уже за 30. Актриса опровергла эту информацию, заявив, что в то время ей было всего 18, и романтических отношений у них с Моби не было. После этого некоторые пользователи встали на сторону Портман, предположив, что Моби использовал роман с девушкой ради пиара своей книги.
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Женский форум5
Любовь , Натали Портман
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