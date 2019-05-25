Современные альфонсы: неочевидные признаки, что мужчина сядет вам на шею

Когда мы слышим слово «альфонс», перед глазами сразу возникает этакий бравый мужчина, вылитый мачо с безупречной фигурой, стальными ягодицами и легким загаром, который охотится исключительно на неприлично богатых дамочек. Увы, это не более чем стереотип.

В реальной жизни альфонсы выглядят совсем не брутально, да и в жертвы себе выбирают обычных женщин. Стабильный доход, прописка в квартире да чистые носки — этого вполне достаточно, чтобы стать достойным объектом их внимания.

Что случилось со старыми добрыми старомодными отношениями? Не то чтобы я сильно жаловалась на современное положение женщин, однако иногда мне симпатизирует прошлый век, когда гендерные роли были четко определены. Мужчины были добытчиками, и, отправляясь на свидание, девушки никогда не брали с собой кошелек. Сегодня же все чаще счета из ресторанов делятся 50 на 50 или, что еще хуже — все оплачивает Она. Поразительно и то, как некоторым мужчинам пришлись по нраву новые порядки, и они совсем не возражают найти верную подругу, которая согласна в одиночку запрячь себя в узды.

Самое грустное, что изначально ни одна женщина не собирается полностью обеспечивать мужчину — это выходит само собой.

Нужно понимать, что распознать мужчину с прицелом на теплое местечко сходу непросто, ведь кроме всего прочего они действительно профессиональные ухажеры. Современные «золотоискатели» всегда настолько обходительны, что, встречая их, едва ли веришь собственному счастью. А в итоге Он проберется к вам в дом и будет в вечном поиске то ли нового места работы, то ли себя, пока вы нянчите детей, варите щи и закрываете все авралы, чтобы получить зарплату со всеми бонусами.

Нет, определенно, «классические» альфонсы, ищущие себе состоятельных дам, гораздо честнее. Там хотя бы все прозрачно и происходит по обоюдному согласию.

Тем не менее есть несколько моментов, которые как лакмусовая бумажка вопят об осторожности и отказе от любых поспешных решений.

Во-первых, «золотоискатели» хорошо разбираются в женской психологии и едва ли не с первого свидания начнут говорить вам о своих самых-самых серьезных намерениях.

Не то чтобы это было пылью в глаза, Он наверняка и в самом деле согласен с вами на долгую и счастливую семейную жизнь, да только оплачивать ее не входит в его планы. Они будут чутко расспрашивать все о вашей жизни, в том числе, где и на какие деньги вы живете, о себе же будут в большей степени молчать. Единственное, о чем вы узнаете в красочных подробностях — так это о всевозможных проблемах с «бывшими», которых интересовали только деньги. Цель проста: вызвать сочувствие — очень сильную женскую эмоцию, способную на многое закрыть глаза, а также подготовить почву для будущей комфортной жизни, внушая жертве стойкое нежелание быть меркантильной дамочкой.

Во-вторых, они не против того, чтобы жить в кредит.

Все просто. Чтобы очаровать женщину, нужно подарить ей звезду. Карточками, позволяющими входить в беспроцентный «минус» на месяц, легко оплачиваются ужины в ресторанах. И в самом деле, к чему беспокоиться о будущем, если вскоре все тяготы жизни будут переложены на хрупкие и очаровательные плечи доверчивой собеседницы?

В-третьих, у них временные финансовые проблемы и они никогда не виноваты.

Остерегайтесь людей, которые не берут на себя ответственность за отсутствие средств. Тех, кто обычно обвиняет в своих проблемах другую женщину, родителей, жадного начальника и дождливую погоду. Рано или поздно вслед за очередными жалобами будет озвучен клич о помощи, ибо без денег, позаимствованных у вас, проблему попросту не решить. Конечно, очень трудно отказать ставшему уже таким родным человеку в помощи, однако вековая мудрость не зря гласит: дружба дружбой, а деньги врозь.

В-четвертых, верьте своей интуиции.

Если вам, описывая мужчину и объясняя отсутствие успеха, хочется уточнить, как сильно ему все это время не везло — это плохой признак. Если слышен стук копыт, речь идет, скорее всего, о лошади. Кстати, можно проверить догадку и попытаться вывести потенциального иждивенца на чистую воду. Просто скажите, что вас собираются уволить с работы, а у вас большие финансовые трудности, проще говоря — обратитесь за материальной поддержкой. По ответной реакции все будет видно без лишних слов.