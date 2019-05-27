Топ-5 сложных позиций в сексе, которые смогут заменить вам спортивные тренировки

Что повышает уровень гормонов счастья, лечит депрессию и бессонницу, устраняет головную и зубную боль и даже повышает IQ? Все это о сексе. Который, кроме удовольствия, к тому же дарит нашему телу такие полезные физические нагрузки, заставляя наше сердце в ускоренном режиме прокачивать кровь. А ведь это получше и уж точно приятнее любого кардио в спортзале. ТОП-5 самых сложных и эффективных для похудения секс-поз — в материале Passion.ru и Екатерины Федоровой

Интенсивные занятия сексом способствуют снижению веса. В моменты страсти задействуются самые разнообразные мышцы, которые в результате нагрузки укрепляются и получают красивый рельеф. Хотите добавить пользы в секс? Попробуйте удивить партнера новыми, не избитыми позами, которые, кстати, еще и пробудят сексуальные аппетиты в супружеской паре с большим стажем. Помогут в этом гормоны адреналин и кортизол, вырабатываемые от необычных позиций и риска — они призваны усилить ощущения в момент оргазма. Поэтому Камасутра вам в помощь — главное, постарайтесь под пьянящим действием страсти избежать травм и растяжений.

«Крючок»

Мужчина ложится на бок, в то время как партнерша ложится параллельно, головой к ногам партнера, при этом сворачивается в «калачик». Она подтягивает свои ноги к груди, согнув в коленях. А руками обнимает ноги партнера. При этом вес у дамы остается на одной из рук. Поза удобна тем, что обеспечивает хорошее проникновение и интересный угол. Все это дарит незабываемые впечатления обоим партнерам. А если рука устанет, можно просто поменять сторону.

«Балансирование»

Поза потребует мастерства от партнерши в умении держать свой вес и управлении координацией. Для того чтобы испытать новые ощущения, мужчина должен лечь на спину, разведя при этом ноги. А представительница прекрасного пола должна не просто на него сесть — это было бы банально. Нужно еще и поджать ноги, лишив себя тем самым точки опоры. За весь процесс здесь отвечает партнер.

«Мост»

Этот вариант точно банальным и легким не назовешь! Более того, он требует прекрасной физической формы партнера, можно сказать, здесь нужны не только здоровая спина, но и акробатические навыки. Для выполнения данной позиции мужчина становится на «мостик», а партнерша должна на него сесть. Именно она в данной позе отвечает за баланс, а также контролирует темп и глубину проникновения. И пусть это совсем не просто, зато сколько незабываемых эмоций подарит секс в таком варианте!

«Колье Венеры»

За интригующим названием прячется не менее интригующая позиция, которая требует недюжинной атлетической подготовки и большой осторожности при исполнении. Но если вас ничто не испугает, то попробовать ее стоит. Для того чтоб «примерить» это «украшение» на себе, женщина должна лечь на край кровати или иную довольно широкую горизонтальную поверхность, и поднять прямые ноги. Их партнер должен положить себе на плечи. После чего дама скрещивает их за его шеей. Далее мужчина, прижав бедра партнерши к себе, должен ее поднять так, чтоб все тело оказалось на весу. Хорошо, если у женщины развиты мышцы пресса — тогда она сможет удержать свое тело за их счет. Если же дама не обладает крепкой мускулатурой, она может держаться за шею партнера или, откинувшись назад, сделать упор руками в пол.

«Вертикальный валет»

И в заключение позиция, выполнение которой точно заставит краснеть гимнастов в цирке: «Вертикальный валет». Если у вас нет проблем с головокружением и крепкие шейные позвонки, можно ее попробовать. Для начала дама должна сделать классическую «березку», поддерживая руками свое тело для вертикального положения. Партнер, перекинув ногу через ее бедра, должен согнуть их в коленях. Ну а далее — дело техники. Рекомендуется поддержать даму руками за ногу, чтобы помочь ей сохранить равновесие. Пикантность позы заключается в необычном угле проникновения, позволяющем стимулировать несколько «горячих» точек при некоторой свободе для рук, которые можно применить также для дополнительных ласк. Яркие впечатления и красивый вид гарантированы.