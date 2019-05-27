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Купидон и учитель: как секс-работница из США зарабатывает $1 миллион в год 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
27-летняя ирландка Элис Литтл живет в американском городе Карсон-Сити в штате Невада. Это единственный штат, где официально разрешена проституция в той или иной форме. Девушка нашла себя в этой сфере, и теперь зарабатывает по $1 млн в год.
Элис долгое время не могла найти работу, которая была бы ей по душе. Она перепробовала много вариантов, но поняла, что секс-индустрия привлекает ее больше всего. В 2016 году девушка отправилась в лицензированный публичный дом на окраине Карсон-сити, предполагая, что задержится там на пару месяцев. Позже Элис Литтл решила остаться там навсегда.
«Ничто не приносит такого большого удовлетворения, как работа в законном публичном доме. Это подходит мне идеально», — утверждает она.
Девушке всегда нравилось взаимодействовать с людьми. Она чувствует, что помогает справляться с жизненными трудностями — девушка уверена, что помогает семейным парам наладить интимную жизнь.
Элис хорошо образована и воспитана, поэтому не сомневается в том, что смогла бы работать в любой другой сфере. Она выбрала секс-индустрию осознанно, потому не считает себя жертвой обстоятельств.
В прошлом у девушки было несколько сексуальных отношений сразу.
«Как сексолог, я очень рано узнала, что меня привлекают умы окружающих людей, независимо от их тела. Мне не стыдно за свою сексуальность, за то, что я пробую что-то новое, и за то, что меня привлекает несколько человек одновременно. Это помогает мне сексуально наслаждаться несколькими отношениями сразу», — заявила она.
Элис Литтл говорит, что является абсолютным экспертом в сексуальной сфере. На индивидуальных занятиях она показывает разные полезные методики, помогает преодолеть проблемы эректильной дисфункции, девственности, беспокойства в интимных делах, наладить сексуальную жизнь супругов и спасти брак.
Услуги Элис Литтл стоят недешево. Как правило, самые успешные секс-работницы зарабатывают $500-700 тысяч в год. Однако в 2018 году Элис удалось заработать $1 миллион.
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