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Эксперты: диета способна улучшить интимную жизнь 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эксперты рассказали о пяти способах, как можно улучшить интимные отношения благодаря диете. Они уточнили, что очень часто основным стимулом для снижения веса является желание выглядеть неотразимо в глазах любимого человека. По их словам, употребление здоровой пищи повышает желание заняться сексом, усиливает возбуждение. В результате этого, удовольствия от интимной близости становится больше.
Так, эксперты назвали пять способов улучшения секса через диету. Первое — это улучшение кровообращения с помощью снижения употребления в пищу продуктов на основе транс-жиров и быстрых углеводов. Полностью отказавшись от жирной пищи, можно получить снижение уровня тестостерона в организме. Это, в свое время, подтвердили специалисты Лос-Анджелесса с помощью исследования. Так, эксперты уточнили, чтобы избежать понижение тестостерона, нужно включить в свой рацион яйца, устрицы, нежирную говядину, курятину, сыр, йогурты.
Для сохранения энергии специалисты рекомендуют употреблять воду. Так же не следует отказываться от белковой пищи и зерен. А вот от чего стоит отказаться, это от сладостей и быстрых углеводов. Наращивание мышечной массы поможет выгладить хорошо, а также сохранит больше силы во время занятия сексом. Для этого хорошо поможет употребление животного и растительного белка.
И последний способ — это слежение за лишним весом. По словам экспертов, без лишних килограммов можно будет по иному ощутить всю красоту от занятий любовью. Так, по результатам исследования, нормальный вес человека, у которого индекс массы тела в норме, в 25 раз чаще получают удовольствие от секса. Тут ученые рекомендуют воспользоваться средиземноморской диетой с большим количеством овощей и фруктов, а так же белками и ненасыщенными жирами, передает planet today.
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