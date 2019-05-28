Тяжелая ноша большой любви: китаец от радости поднял свою девушку и сломал руку

В Китае молодой человек поднял свою возлюбленную и сломал руку. О курьезном инциденте пишет издание Asia One.

Как отмечается, пара отмечала неофициальный китайский праздник всех влюбленных. 20-летний китаец решил взять на руки свою 65-килограммовую подругу, но явно не рассчитал свои силы. В какой-то момент раздался громкий треск, и юноша почувствовал невыносимую боль в правой руке.

Китаец обратился к медикам, которые диагностировали у него перелом и разрыв связки руки. Мужчине должны сделать операцию. По мнению врачей, молодой человек травмировался из-за слабой физической подготовки.

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