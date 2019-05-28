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Тяжелая ноша большой любви: китаец от радости поднял свою девушку и сломал руку 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Китае молодой человек поднял свою возлюбленную и сломал руку. О курьезном инциденте пишет издание Asia One.
Как отмечается, пара отмечала неофициальный китайский праздник всех влюбленных. 20-летний китаец решил взять на руки свою 65-килограммовую подругу, но явно не рассчитал свои силы. В какой-то момент раздался громкий треск, и юноша почувствовал невыносимую боль в правой руке.
Китаец обратился к медикам, которые диагностировали у него перелом и разрыв связки руки. Мужчине должны сделать операцию. По мнению врачей, молодой человек травмировался из-за слабой физической подготовки.
Ранее сообщалось, что в Германии секс втроем обернулся для двух женщин серьезными травмами. Две девушки и мужчина во время интимной близости решили поэкспериментировать возле окна. В результате девушки выпали с высоты третьего этажа. Одна из них получила переломы обеих ног, вторая — серьезно повредила шейные позвонки.
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