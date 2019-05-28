Учительница подобрала свое счастье на пляже

Старинная русская поговорка гласит, что счастье даже на печи найдет. И уж наверняка шансы коренным образом изменить свою жизнь вырастают, если появляться в общественных местах, например, на пляже.

38-летняя Кэти Николь (Katie Nicole) из Великобритании была одинока, но нашла свою любовь лежащей на картонке неподалеку от линии прибоя.

Школьная учительница Кэти Николь, одинокая мать двоих детей, прогуливаясь вдоль пляжа, увидела скорчившегося на тротуаре молодого бездомного и решила узнать, не может ли она чем-то ему помочь. Этот разговор изменил как жизнь женщины, так и бездомного — теперь оба счастливы и живут душа в душу.

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31-летний Джон Хейес (John Hayes) до встречи с Кэти прожил на пляже Клиторпс 18 месяцев. Учительница увидела бездомного возле павильона с мороженым и попросила его рассказать о том, какие жизненные ситуации заставили его спать на улице. Позже женщина призналась, что буквально через две минуты после начала беседы она почувствовала некую необъяснимую связь с незнакомым мужчиной.

По ее словам, Джон оказался очень приятным и искренним собеседником, поэтому они подружились. Встречи на пляже стали регулярными и Кэти начала приносить мужчине домашнюю еду. Чуть позже между ними также завязалась переписка, в которой сперва обсуждалось меню, а затем появились и романтические нотки.

В какой-то момент Кэти поняла, что страстно желает помочь Джону вырваться из плена обстоятельств и начать новую, счастливую жизнь.

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Я приходила и сидела с ним каждый день. Он сказал, что хочет изменить свою жизнь, так что мы решили работать над этим вместе.

Выяснилось, что новый знакомый употребляет героин, а также отсидел два года за драку с нанесением тяжких телесных повреждений. Бездомный объяснил Кэти свою агрессию тем, что застал свою девушку с другим мужчиной.

Подробности, которыми поделился мужчина, не испугали Кэти и спустя два месяца после первой встречи она пригласила Джона к себе домой.

Я не переживала, когда он пришел впервые. Я сразу почувствовала, что могу доверять ему.

В этот день парень впервые за много месяцев принял душ и насладился горячей домашней пищей в уютной обстановке. Вскоре после этого Джон Хейес попросил Кэти стать его девушкой, на что та с радостью согласилась. Пара живет вместе уже 8 месяцев и наслаждается простым семейным счастьем.

Идиллию не омрачают даже некоторые трудности, связанные с прошлым Джона. Мужчина борется с наркотической зависимостью, а его вторая половинка изо всех сил ему помогает. Бывший бездомный не сидит сложа руки — он устроился работать садовником и все заработанные деньги приносит в семью.

Родные и знакомые женщины по-разному отнеслись к ее выбору. Большинство знавших ее людей полностью одобрили отношения между Кэти и Джоном, хотя некоторые и выражали беспокойство. Но счастливая учительница успокаивает их тем, что за 4 месяца почти ежедневного общения, она смогла узнать о своем любимом куда больше, чем другие узнают, знакомясь в Tinder.

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Удивительно, но бывший муж Кэти высказался положительно о новых отношениях экс-супруги и матери его детей. Он уверен, что женщина никогда не связала бы свою жизнь с плохим человеком, способным обидеть ее или малышей. Джон изменил свои взгляды на жизнь в лучшую сторону и даже решил встретиться с отцом, которого не видел 25 лет. Кэти помогла любимому найти единственного родного человека, который пропал из его жизни еще в детстве.

Джону очень повезло, что он встретил Кэти. Мужчина утверждает, что знал, что он не будет всегда жить на пляже и рано или поздно получит шанс на достойную жизнь. Так и вышло.

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Источник: The Sun