От каких мужчин лучше держаться подальше

Отношения с некоторыми мужчинами не предвещают ничего, кроме боли и разочарований.

Закоренелый холостяк

Причины избегания отношений у этих мужчин всегда разные. Их могут пугать обязательства или близость в целом. Возможно, им нравится процесс завоевания, а вот сами отношения мало интересуют. Чаще всего начинается все красиво, вероятно потому, что мужчина и сам верит, что все получится. Однако в определенный момент он пропадет. Скорее всего, это произойдет именно тогда, когда ваши отношения перерастут в серьезные.

Нарцисс

Это обаятельные, интеллигентные и очень чуткие мужчины. Они красиво ухаживают, говорят нужные слова в нужное время в нужной обстановке, поэтому влюбиться в такого человека проще простого. Однако чаще всего для нарцисса это игра, в которой им постоянно должны восхищаться и неподдельно ощущать его грандиозность. Проблема в том, что почти всегда это означает, что вы будете на другом полюсе, то есть ничтожной. Вас не будут воспринимать как личность, скорее, вам будет отведена функция зеркала.

Деспот и тиран

Сначала манера опекать и контролировать кажется проявлением заботы и искренней привязанности. Позже такая "забота" трансформируется в тотальный контроль и подчинение. Со временем вы потеряете подруг, смените работу, бросите спортзал, потому что у деспота для вас подготовлен собственный сценарий. Чаще всего такие люди не уверены в себе, именно поэтому пытаются взять под контроль хотя бы вашу жизнь. Кроме того, они — отличные манипуляторы. Не хотите прекращать общаться с подругами? Значит, вы его не любите. Если хотите доказать обратное, прекратите общаться с тем, кого деспот и тиран считает неугодным…

Несвободный

Казалось бы, всем известный факт, что отношения с женатым мужчиной редко имеют счастливый финал. Во-первых, не всегда мужчина готов уйти из семьи. Чаще всего любовнице предлагается подождать, пока жена выздоровеет от неизлечимой болезни или вырастут его дети. Во-вторых, несложно предположить, раз он ушел от одной женщины, есть большая вероятность, что уйдет и от следующей. Вероятно, таким образом человек решает проблемы в отношениях, которые неизбежно возникают у любой пары.