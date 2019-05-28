5 причин, по которым женщины любят женатых

Любви не покорны ни сердце, ни возраст. Бывает так, что муж из семьи уходит к молодой, красивой, незамужней девушке. С мужчиной все понятно — любовница для него, как глоток свежего воздуха, отвлечение от повседневной рутины, детских истерик, ворчания босса и нытья жены. Но чем руководствуется представительница прекрасного пола, когда уводит мужчину? Зачем ей женатый?

1. Безответственная любовь

Редко, но случается, что девушка действительно встретила любовь всей своей жизни. Она жалеет официальную жену своего избранника, не желает ей зла, но не может отступить, так как испытывает сильные чувства. Она понимает, что мужчина не бросит свою семью, да она и не хочет этого, но не в силах расстаться, бросить его, начать отношения с кем-то другим.

2. Роль отца

Большинство женщин, которые влюбляются в женатых имели либо слишком хорошие и теплые отношения с отцом, либо не имели его вообще. Если папа был авторитетом в семье, в женатом мужчине женщина видит состоявшегося отца. В противном случае девушка может пытаться достичь того, что не хватало ей в детстве: найти человека, который защитит, успокоит, станет каменной стеной.

3. Отсутствие обязательств

Положение любовницы позволяет женщине контролировать ситуацию и иметь отношения без обязательств, хлопот, кризисов и ослабления интереса друг к другу. Ей не нужны совместные праздники, походы в магазин и поездки на дачу. Ей необходимы несколько дней или вечеров в неделю. То, что мужчина проводит время с другой, ее совершенно не волнует. Свободное время для нее также ценно.

4. Обеспечение

Довольно распространенная ситуация, когда девушка ищет обеспеченного мужчину. Она рассчитывает на то, что он будет оплачивать ее счета, возить на курорты, дарить дорогие подарки. Основная черта характера таких девушек — меркантильность.

5. Хороший пример

Осознание того, что другая женщина полюбила и выбрала именно этого мужчину, заставляет остальных представительниц прекрасного пола следовать ее примеру. То, что он готов быть ответственным, делает женатого мужчину намного мужественнее и желаннее. С холостым не понятно, на что он способен и как поведет себя в определенных обстоятельствах.

Настоящие чувства редко становятся причиной отношений с женатым. Чаще это психологические проблемы, эгоизм или корыстные цели.