Отгуляли в столовке: 14 свадебных фото из нулевых

Лимузин с кольцами, невероятно пышное платье и прическа, из которой можно вытащить все шпильки, но она всё равно останется стоять на месте. Фотографии с торжества неизменно в Первомайском сквере у фонтана и напротив часовни. А еще — выкуп в подъезде и тамада, зажигательный персонаж, который переодевает всех гостей в цыганский табор, и начинается веселье.

Давайте вспомним, какими были свадьбы в начале двухтысячных, и немного поностальгируем. Корреспондент НГС. АФИША попросила сибиряков показать фотографии с их свадебных торжеств — невесты вспомнили, как это было около 10 лет назад.

Анна, 31 год и Владислав, 35 лет

Вместе почти 10 лет, поженились в 2011 году

Рассказывает Анна: «Мы веселились на свадьбе — пели, плясали, играли, это был наш день. Платье мы решили шить — тут основную роль сыграла нелюбовь долгого хождения по магазинам и нестандартные размеры с учетом небольшого роста. Прическу сделала знакомая парикмахер.

Мне всё понравилось, невесты все красивые. А у Влада было другое представление, как я должна была выглядеть. Сейчас, когда я смотрю на фото, думаю: ну неужели я не могла себя вести как-то сдержаннее, а то на большинстве снимков одно баловство. Мужу принципиально была нужна фотография "жена на ладошке", а мне — чтобы у нас был гармонист с гармошкой.

Владу очень долго выбирали костюм, а когда мы стояли возле ЗАГСа и ждали свою очередь, подошла пара, и жених был в таком же точно костюме и в таком же галстуке, только цвет рубахи немного отличался. Заново сыграть свадьбу или переделывать ее не хочется, всё было так, как должно было быть на тот момент, но сейчас мы имеем возможность сыграть любую годовщину так, как захочется. Бюджет свадьбы был около 40 000 рублей, 11 000 рублей из которого ушло на образ жениха».

Мария, 35 лет и Игорь, 42 года

Вместе 14 лет, поженились в 2007 году

Рассказывает Мария: «Когда смотрю на старые фотографии, кажется, будто это было только вчера. Мне нравится тот образ невесты, который в итоге получился. Платье я выбрала в магазине под свой тип фигуры. Прическу нигде не смотрела, не выбирала. Пришла к парикмахеру, она посмотрела на меня и сама всё сделала, закрепила фату, и я ушла довольная. Все остальные сборы проходили у подружки дома.

У нас был выкуп, регистрация во дворце, банкет в ресторане. Нам было очень важно, чтобы всё прошло хорошо и весело. Тамада справилась со своей задачей — никто не скучал на банкете, все веселились и танцевали. На торжество мы потратили около 90 000 рублей».

Ольга, 40 лет и Сергей, 37 лет

Вместе 15 лет, поженились в 2005 году

Рассказывает Ольга: «Было два самых важных момента — найти качественного тамаду и купить платье. За платьем я ездила специально в Барнаул, моя знакомая работала в свадебном салоне. Одно платье мне очень понравилось, оказалось, что оно заняло призовое место на выставке в Москве. Потом это платье мне приснилось, я взяла деньги и снова поехала в Барнаул за ним. Когда мы подавали заявление в ЗАГС, на столике лежало много листовок с рекламой визажистов и парикмахеров, я собрала всё, что было можно собрать, потом обзванивала и выбирала. Тамада предложила нам оформить свадьбу в розовых тонах, потому что платье я захотела розовое.

Сейчас смотрю — эмоции только приятные. Конечно, может быть, сейчас я сделала бы другую прическу, выбрала бы более современное платье. Но тогда мне нравилось всё, мы были настолько счастливы. Мы копили полгода на свадьбу — около 90 000 рублей, тогда для нас это были огромные деньги. После нас никто из друзей уже не делал застолий, все просто расписывались и улетали отдыхать. Может быть, сейчас я тоже бы так сделала, но всё же рада, что у нас был очень веселый банкет. Мы сделали всё в школьной столовой, шикарного ресторана у нас не было».

Зинаида, 35 лет и Александр, 34 года

Вместе 13 лет, поженились в 2006 году

Рассказывает Зинаида: «Самым важным тогда было выбрать свадебное платье и фотографа. Со стилистом было проще, по сарафанному радио, причём я особо не вдавалась в подробности, не видела работы. Легко относилась к этому, хотя стоило бы обсудить образ заранее, но тогда об этом вообще не думала. Всегда доверялась профессионалам, кто же знал, что не всякий профессионал в своей профессии.

Первые года два мне всё нравилось. Но потом, когда я сама стала фотографом, с каждым годом смотрела и видела много недостатков, хотя на тот период фотографии были отличные, как и сам фотограф.

Мне до сих пор нравится мое платье, оно вне времени, и мой супербукет. А вот причёску-гнездо и макияж явно я бы переделала, выбрала бы совсем другое место для банкета. Тут понятно, всегда же хочется сэкономить, но сейчас я бы не экономила на красоте зала и ведущем. Мы поженились в 2006 году, потратили немного совсем, около 150 000 — 200 000 рублей, точно не помню. Но всё равно свадьба не окупилась».