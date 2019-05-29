3 лучшие вещи, которые помогут забыть бывшего

Порой, нам очень сложно отпустить человека. Отпустить не физически, а по-настоящему.

Поставить точку в отношениях куда проще, чем закончить эти отношения в своей голове, душе и сердце. Воспоминания, обиды, раны повисают на нас тяжелыми гирями и не дают двигаться дальше и строить свою жизнь.

Научиться закрывать двери в прошлое — это полезный навык, который вам не раз пригодится. Вот 3 шага, которые помогут в этом непростом деле.

Признайтесь, что вы на самом деле обижены

Иногда очень трудно признать, что нам больно. Возможно, мы чувствуем, что признание того, что нам обидно демонстрирует нашу слабость или слабохарактерность. Все это может быть или не быть правдой, в конечном счете, это не имеет никакого значения. Если вам больно — то вам больно. Попытки игнорировать свои чувства — не помогут справиться с проблемой.

Попытайтесь понять, причины ваших страданий. Может вы боитесь, повторения сценария, а может, нанесен серьезный урон вашей самооценке и самолюбию. Когда вы найдете источник неприятных эмоций — позвольте себе их прочувствовать. Независимо от того, насколько глупо и неловко то, что вы испытываете. Как правило, осознание того, что конкретно вас ранило, рассказывает кое-что о том, что вы за человек и позволяет вынести урок, чтобы двигаться дальше.

Простите его

Простить — не значит забыть или подружиться. Согласно словарю Даля: «Простить» — отпустить кому провинность, снять обязательства, освободить от кары или взыскания; примириться сердцем, не питая вражды за обиду, переложить гнев на милость».

Чтобы действительно простить того, кто причинил боль, вы должны отказаться от гнева, отпустить вину, а главное снять ответственность за то, что он сделал. Он уже сделал то, что сделал — этого уже не изменить. Его признание вины — вам не поможет, а только потревожит старые раны. Кроме того некоторые люди не способны на раскаяние или вовсе уверенны в том, что не сделали ничего плохого. Вас не должно это касаться. Все что вы можете сделать — это очистить свое сердце с помощью прощения. Если вы держите на кого-то зло, то никогда не сможете двигаться дальше.

Скажите им свои последние слова

Трудно найти в себе силы высказать все, что хочется человеку, которому уже и до вас и ваших обид. Или уже просто нет такой возможности, потому что вы давно потеряли с ним связь. Но финальные слова должны быть озвучены при любых обстоятельствах.

Вы можете взять бумагу и ручку и выразить в письменной форме все, что требует ваша душа. Начните с того, что связывало вас с человеком, причинившим вам боль. Расскажите о том, как вы познакомились и о том, в какой момент вы поняли, что он многое значит для вас. Опишите ваши самые приятные воспоминания. Напишите о том, какие чувства вы испытывали, когда он был рядом, и о том какие качества вы особенно ценили в нем. Вернитесь к тому моменту, когда что-то пошло не так или в конкретный день, когда вы узнали о его предательстве. Подробно опишите свои чувства и эмоции. Выразите свою обиду в полной мере. Объясните, что именно так сильно ранило вас. А затем, подведите итог. Сделайте выводы, расскажите о том, чему вас научила эта ситуация и этот человек. И самом конце поблагодарите бывшего за бесценный опыт и уроки, которые он вам преподал.

Вас не должны смущать слезы — ведь это способ очищения и естественная реакция. С последней строчкой письма приходит если не полное освобождение, то облегчение. Вы на правильном пути, не сдавайтесь.