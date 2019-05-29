Развенчаны самые распространенные мифы о сексе

Американские ученые постарались развенчать семь самых распространенных мифов о сексе. По словам экспертов, все они прочно укоренились в создании людей. По словам специалистов, первый миф — это то, что мужчина думает об интиме каждые семь секунд. Однако, ученые из Университета в Огайо провели исследование и выяснили, что сильный пол возвращается к мыслям о сексе в среднем 18 раз в день, а девушки — около 10 раз.

Также специалисты опровергли то, что весной увеличивается либидо. Эксперимент даже показал то, что больше всего мужчины хотят заниматься сексом зимой. Также ученые разрешили мифы, что девушки не смотрят порно. Около трети дам просматривают видео для взрослых раз в неделю, остальные несколько раз в месяц.

Также специалисты заявили, что устрицы не являются афродизиаком. Еще одним развенчанный миф — это то, что для женщин важнее не размер мужского достоинства, а умение им пользоваться. А вот утверждение о необходимости новых партнеров для интимной близости оказалось одинаково применимо и к мужчинам, и к женщинам. И последним опровергнутым мифом стало то, что пик сексуальности у женщин наступает в 28 лет, а у мужчин в 18. По словам ученых, это далеко не так.