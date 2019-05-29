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Невесту пристыдили за нелепое платье без юбки 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Неизвестную невесту из США пристыдили за нелепый подвенечный наряд, который она продемонстрировала на видеоролике в соцсетях. На ее пост обратили внимание журналисты The Sun.
Наряд девушки представляет собой блестящий корсет с кружевным орнаментом. На видео в дополнение к нему она примерила длинный пышный шлейф. Публикация невесты попала в Facebook-сообщество That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), члены которого регулярно высмеивают неуместные свадебные платья.
Указанный откровенный наряд они также не оставили без внимания. «Тебе лучше одеться до того, как у твоей свекрови и ее семьи начнется истерика», — порекомендовала одна из подписчиц. «Без юбки это выглядит стремно», — высказалась другая. «Я бы не хотела смотреть на твою промежность во время свадьбы», — ужаснулась третья.
Кадр: видео группы «That's It, I'm Wedding Shaming» в Facebook
Однако нашлись и те, кто выступил в защиту невесты. «Честно говоря, сам по себе дизайн великолепен», — посчитали одни. «Она воодушевлена, и платье ей идеально подходит!» — заметили другие.
В мае пользователи Facebook высмеяли анонимную невесту за платье с подолом черного цвета: они посчитали, что наряд такой расцветки кажется грязным. Однако некоторые решили, что таким образом невеста решила избежать пятен на юбке во время церемонии.
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