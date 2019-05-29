Что мужчины ценят больше признания в любви

Воспользуйтесь нашими советами, чтобы он почувствовал, как тепло вы к нему относитесь.

1. Больше слов может сказать ваше внимание к любимому

Когда мужчина видит, как вы без конца проверяете свой iPhone во время ужина, то думает: «Я совсем не важен для нее», объясняет семейный психолог Майк Доу. Так уж устроен мозг у сильной половины: они просто не в состоянии делать два дела одновременно (Юлий Цезарь — исключение!). Между тем женщина, готовя ужин, может говорить по телефону и параллельно следить за развитием событий в очередной серии любимого сериала. И даже понимая, что женщины устроены по-другому, ваш мужчина ценит, когда вы сосредотачиваете все свое внимание только на нем. Этим вы говорите: «Ты для меня в приоритете, я люблю тебя». Для мужчины очень важен зрительный контакт во время беседы. Не отвлекайтесь, отложите все дела, слушайте…

2. Надевайте наряды, которые ему нравятся

Не важно, как долго вы вместе, ваши старания дают ему сигнал, что вам не все равно, как вы выглядите для него.

«Мужской мозг отвечает на визуальные сигналы больше, чем женский, — говорит доктор Доу. — Надевая сексуальное платье, вы показываете своему мужчине, что желаете его».

Обратите внимание на красный цвет. Ведь всем известно, что леди в красном притягивают мужской взор, как никто другой. И никогда не забывайте, что мужчины любят глазами!

3. Готовьте его любимые блюда

Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Но еще больше мужчину подкупает, когда женщина знает его вкусовые предпочтения. Это демонстрирует мужчине ее внимание к деталям. Психологи убеждены, что такие пары являются самыми счастливыми, а браки — самыми крепкими. А если вы повар от Бога и вашему мужчине нравится все, что вы готовите? Пирог — всегда беспроигрышный вариант! Согласно недавним исследованиям чикагской организации Smell & Taste Research Foundation, ароматы свежей выпечки действуют безотказно не только на женщин, но и на мужчин.

4. Заботься о своем теле

Снижение уровня стресса, правильное питание, занятие спортом и отказ от курения — это не только полезно для вашего здоровья, но и является отличным посылом для мужчины.

«Тем самым вы словно говорите мужчине, что хотите прожить с ним долгую и счастливую жизнь и сделаете все, чтобы он не испытал горечь потери любимого человека», — говорит доктор Доу.

Разве не мотивирует?

5. Позвольте ему иметь личное время и пространство

У каждого из нас есть любимые занятия и хобби. У мужчин тоже возникают желания съездить с друзьями на рыбалку, поиграть в любимую видеоигру или просто поспать. Дайте ему свободу делать то, что хочется, и быть самим собой. По мнению психологов, самые крепкие браки бывают у тех пар, в которых женщины не только дают свободу своим вторым половинам, но и поощряют их в занятии любимым делом. Клинический психолог Андра Брош говорит, что такое поведение воспринимается мужчиной как вознаграждение от любимой женщины. Однако не переусердствуйте. Настойчиво отправляя мужчину на очередную встречу с друзьями, можно добиться не того эффекта, которого хотелось, или посеять в мужчине зерно сомнения в том, что вы хотите видеть его рядом.

6. Делайте комплименты его внешнему виду

«Искренние комплименты его внешности и физической форме являются подтверждением вашего восхищения, что приравнивается к признанию в любви», — говорит Брош. Когда он с легкостью открывает банку джема, не забудьте упомянуть, как вам повезло иметь рядом такого силача… Поверьте, он будет светиться от счастья!

7. Спрашивайте его совета

Мужчине важно чувствовать себя частью вашей жизни и знать, что его мнение имеет для вас значение. Попросите его совета относительно того, как поговорить с боссом о повышении. Тем самым вы покажете, что доверяете ему и цените его мнение. «Обращение за советом показывает, что вы полагаетесь на мужчину и что он занимает важное место в вашей жизни. Потребность в человеке и любовь идут рука об руку», — говорит доктор Брош.

8. Благодарите его даже за мелочи

В следующий раз, когда любимый поведет детей в школу или пойдет в супермаркет, поблагодарите его. В ежедневной гонке мы не обращаем внимания на эти мелочи. Все это кажется нам само собой разумеющимся. «Остановитесь и просто скажите любимому, как вы цените то, что он делает», — говорит лицензированный семейный психолог Карин Голдштейн.

9. Чаще обнимайте его

Прежде чем выбежать утром на работу, крепко обнимите любимого. Мужчине очень важен тактильный контакт, говорит Голдштейн. «Объятие должно длиться, по меньшей мере, семь секунд. Да, это долгое время, но как раз за это время простое объятие переходит в нечто большее». Можем поспорить, что вам это тоже понравится!

10. Занимайтесь с ним сексом

По словам доктора Доу, секс может быть даже быстрым. «Я надеюсь, что в большинстве случаев ваш секс полон романтики и прелюдии. Но в отсутствии времени секс „на скорую руку“ вам тоже не повредит». Во время секса в организме мужчины вырабатывается гормон допамин, который называют гормоном удовольствия. У женщин же после секса или даже просто во время объятий вырабатывается гормон окситоцин. Именно он обеспечивает расслабленное и счастливое состояние.

11. Позвольте ему выговориться

Неурядицы на работе или конфликты дома беспокоят мужчину больше, чем кажется на первый взгляд. «Создайте дома атмосферу мира и любви, умейте выслушать своего мужчину, дате ему возможность поделиться с вами проблемами, не заостряя при этом на них внимания, говорит доктор Брош. Тем самым вы дадите понять мужчине, что не считаете его слабым, и покажете ему свое участие и заботу. Если он пришел с работы в дурном настроении, спросите, не хочет ли он поделиться с вами тем, что его беспокоит. Если нет, не настаивайте. Иногда достаточно просто поинтересоваться, как у него дела.