В Cети рассказали о самых пикантных случаях на работе

Пользователи Reddit поделились пикантными историями, которые происходили с ними на работе. В специальном треде они отвечали на вопрос, как и когда их или коллег поймали за самым непристойным действием.

CornyHoosier рассказал, как вместе с начальником пошел в кладовую, чтобы взять канцелярские принадлежности. Зайдя туда, они увидели, что секретарша и сотрудник одного из отделов занимались сексом. «Мы несколько секунд смотрели друг на друга, прежде чем мой начальник закрыл дверь и ушел оттуда, не сказав ни слова», — отметил юзер.

По его словам, изменщик был женат на сотруднице отдела кадров, но его начальник об этом не знал. Он поделился с женщиной увиденным. Супруга поверила в неверность любимого лишь после того, как выслушала и второго свидетеля. О подобных историях писали многие. Так, пользователь imisswholefriedclams поведал о том, что тоже застал коллег по работе за занятием любовью. «Они были в браке, правда не друг с другом», — заметил он.

Юзер ndnd_of_omicron рассказала, что во время работы в телекомпании ей часто звонили извращенцы, но один запомнился ей в особенности. «Был парень, который звонил и просил нас зачитывать названия порнороликов», — отметила пользовательница. По ее словам, мужчину возбуждал женский голос, говорящий такие непристойности.

Thesoccerone7 поделился историей о том, что они вместе с супругой зачали дочь прямо в холодильнике ресторана, в котором он работал. Выбор места для соития он объяснил тем, что только в этом помещении не было камер. «Моя жена и я были пьяны после окончания моей смены», — добавил юзер.

Пользователь pm_me_a_left_nipple не смог ускользнуть от камер. По его словам, долгое общение с секретаршей в один вечер закончилось сексом у него в кабинете. Через несколько дней он обнаружил у себя на столе диск с запиской «Надеюсь, было весело» и видеозаписью той встречи с одной из камер видеонаблюдения.