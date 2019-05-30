4 вида секс-конфликтов и как их разрешить

Конфликты в парах не ограничиваются бытовыми, финансовыми и ценностными расхождениями во взглядах. Еще один вид проблем — интимные. Они часто замалчиваются и при этом сильно влияют на качество отношений. Мы посоветовались с экспертами тренинг-центра «CЕКС.РФ» и разобрались, с какими секс-конфликтами пары сталкиваются чаще всего и как их решить.

1. Разные темпераменты

Уровень сексуальной активности у каждого свой: одним секс нужен 5 раз в неделю, другим достаточно одного. И то, и другое совершенно нормально, но, когда темпераменты в паре не совпадают, это может привести к конфликту.

Совет эксперта тренинг-центра «СЕКС.РФ» Натальи Романовской:

В такой ситуации стоит пробовать брать качеством, а не количеством. Можно не заниматься с партнером 5 раз в неделю сексом «абы как» для разрядки, а дарить пару действительно потрясающих половых акта. Для укрепления отношений качество секса важнее регулярности. Если женщина «пассив» в сексуальной жизни, то она всегда может попробовать пойти навстречу своему мужчине, ведь не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. Женщина может также быть наблюдателем, но при этом она должна одобрять действия мужчины. В данном случае ей помогут различные техники мануальных или оральных ласк. Также не стоит забывать про секс-игрушки.

2. Один из партнеров отказывается от определенной сексуальной практики

Еще одна распространенная причина конфликтов в парах — нежелание одного партнера удовлетворять предпочтения другого. Например, мужчина настаивает на оральном сексе, а для женщины это неприемлемо или наоборот — он отказывается отвечать на минет взаимностью.

Совет эксперта тренинг-центра «СЕКС.РФ» Оксаны Бачинской:

В сексологии существует такое понятие — «безопасность, добровольность, разумность». Все, что удовлетворяет этим трем показателям, является условной нормой. Если один из партнеров категорически не приемлет какую-либо практику, то сразу исключается показатель «добровольность», и, как только кто-то нарушает чьи-то границы, мы можем говорить о насилии в адрес данного человека. Например, когда женщина не хочет делать оральные практики, а мужчина всегда в устной форме на них настаивает (без физического насилия), то она будет испытывать дискомфорт, поскольку ее границы нарушаются. В таком случае не может идти и речи о каком-либо удовольствии. Данный конфликт можно решить с помощью диалога. Именно открытый разговор подразумевает, что вы готовы воспринимать точку зрения партнера. Если диалога не происходит, то можно говорить уже о ценностном конфликте, который основывается на безразличии одного партнера к интересам в сексуальной жизни второго. Необходимо любыми бережными и поступательными движениями пытаться договориться, понять, почему партнер отказывается от какой-либо практики. Кроме решения сложившейся проблемы через диалоги, можно попробовать походить на «семейную системную психотерапию» — терапия пары для преодоления возникшей дисгармонии в отношениях.

3. Женщина не достигает оргазма

Отсутствие оргазма — это тоже проблема, и ее не стоит игнорировать или воспринимать как норму. Секс не должен превращаться для женщины в скучное, неприятное обязательство. Если близость доставляет удовольствие только одному из партнеров, возможно, стоит поменять сексуальные практики или поработать над созданием нужного контекста.

Совет эксперта тренинг-центра «СЕКС.РФ» Натальи Романовской:

Сейчас существует много споров о том, какой оргазм в силах испытать женщина. Но есть определенный факт, что около 90% девушек не испытывают оргазм только от проникновения, кроме этого необходимы и другие ласки. Еще один важный фактор — состояние женщины: психологический настрой, отсутствие посторонних мыслей в голове, хорошее самочувствие. Все это зависит от нее самой. Если с состоянием все более или менее понятно, то с ласками сложнее. Ждать от мужчины, что он знает, как надо это делать, неправильно. Ему нужно обо всем говорить: «давай лучше вот так», «мне нравится по-другому», «можно попробовать иначе» и так далее. Можно сказать, что каждая женщина сама творец своего оргазма, а наш тренинг «Искусство вагинального секса» может в этом помочь. Узнать подробнее о тренинге

4. Секс стал скучным

Эта проблема считается типичной и практически неизбежной для пар, которые долгое время вместе. Но, сколько бы ни длились ваши отношения, только от вас зависит, будут ли они полноценными и яркими. Удовольствие, страсть, желание с годами никуда не уходят, просто теперь нужно чуть больше времени и сознательных усилий, чтобы их почувствовать.

Совет эксперта тренинг-центра «СЕКС.РФ» Алёны Неаполитанской:

Попробуйте поиграть, например, вспомни, что этот красавчик рядом когда-то был не твой. Начни флиртовать, соблазнять, волновать. Избавьтесь от вредных привычек: раздеваться по-солдатски самим, сразу после секса бежать в душ. Верните прелюдию. Включи фантазию — поиграй в секс с незнакомцем или в то, во что давно хотела, но не решалась. Можно добавить атрибутику, например, связать ему руки и сделать сумасшедшую мануальную технику. Вариантов множество, но важно, чтобы вы к этому времени не погрязли в конфликтах и обидах. Сначала нужно наладить отношения, а уже потом вносить разнообразие. Ведь секс — важная часть жизни любой женщины, которая помогает чувствовать себя полноценной, любимой и гармоничной!