«Голое» селфи звезды Инстаграма возмутило Сеть

Заработать популярность и собрать побольше лайков — главная цель известных пользователей Инстаграма. Для этого они решаются на публикацию даже самых откровенных фотографий. Джей Альваррез (Jay Alvarrez), известный многим пользователям соцсети, вызвал бурю народного возмущения, разместив на странице совместное «голое» селфи со своей девушкой.

Смотрите дальше горячую фотографию, из-за которой разгорелись не менее жаркие споры. Парень — модель и звезда Инстаграма — вызвал негодование пользователей соцсети, опубликовав «голое» селфи, сделанное напротив зеркала со своей девушкой. Этот поступок люди назвали унизительным.

23-летний Джей Альваррез из Гавай поделился совместной горячей фотографией с итальянской моделью Валентиной Фрадеградой (Valentina Fradegrada).

На молодых людях нет ни лоскутка одежды, а парень прикрывает наготу девушки руками.

BigPicture.ru

Селфи набрало 615 000 лайков, но не все пользователи были так приятно впечатлены.

Многие называют эту фотографию унизительной и удивляются, как можно выставлять на публичный показ прелести своей девушки.

У Джея насчитывается 6,3 миллиона подписчиков. Некоторые из них осуждают «голое» селфи и говорят, что парень сделал это для лайков.

Но Валентина — невозмутима. Она прокомментировала фотографию цепочкой смайликов. 1,7 миллиона ее подписчиков знают, что горячая красотка любит публиковать в Инстаграме снимки в почти обнаженном виде.

«Голое» селфи вызвало бурю негодования в Сети, но, похоже, влюбленных это мало волнует. Они добились того, к чему стремились, — пиара и обсуждений. У каждого — свой путь к славе. Эта парочка решила сыграть ва-банк и расшевелить подписчиков, перейдя все рамки приличия. Что ж, это им удалось, пускай и ценой своей нравственности.