Ревнивая женщина стала посмешищем в соцсетях

Женщина узнала коленки своего мужчины на фото в соцсетях другой женщины. Дело чуть не дошло до драки и вызова полиции.

В Твиттере подняли на смех ревнивую женщину, которая угрожала «сопернице», что та присвоила себе ноги чужого парня, сообщает британское издание Daily Mail.

Селина Азам из Ньюкасла (Великобритания) подверглась нападению, после того как она опубликовала фотографию своих ног, переплетенных с ногами ее парня Брэдли, в истории соцсети Snapchat.

Через приложение с ней связалась другая женщина, которая утверждала, что ноги мужчины на фотографии на самом деле принадлежали ее парню Кирану.

@selinaazam

Женщина с ником J.Joyxooo обрушила шквал оскорблений на Селину и даже предлагала встретиться и подраться. Но Селина настаивала: на фото ее парень Брэдли, а никакого Кирана она вообще не знает. На что J.Joyxooo возразила: почему же тогда Киран подписан на тебя и лайкает твои фото? Это вызвало смех у Селины, которая заявила, что на нее подписано так много людей, что она не знает каждого. В конце концов Селина предложила J.Joyxooo пообщаться лучше со своим Кираном и убедиться, что на фото не он. А потом поинтересовалась, зачем J.Joyxooo с ним встречается, если не доверяет ему.

После того как J.Joyxooo пыталась ей позвонить, Селина отказалась продолжать диалог. И выложила скриншоты этой переписки у себя в Твиттере с подписью, что уже жалеет о выложенном фото с ее парнем Бредли. Ревнивицу J.Joyxooo подняли на смех, а та стала требовать у Селины удалить переписку и даже пригрозила полицией.