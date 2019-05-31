Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ревнивая женщина стала посмешищем в соцсетях 

Passion.ru 8 часов назад
Фото: Passion.ru
Женщина узнала коленки своего мужчины на фото в соцсетях другой женщины. Дело чуть не дошло до драки и вызова полиции.
В Твиттере подняли на смех ревнивую женщину, которая угрожала «сопернице», что та присвоила себе ноги чужого парня, сообщает британское издание Daily Mail.
Селина Азам из Ньюкасла (Великобритания) подверглась нападению, после того как она опубликовала фотографию своих ног, переплетенных с ногами ее парня Брэдли, в истории соцсети Snapchat.
Через приложение с ней связалась другая женщина, которая утверждала, что ноги мужчины на фотографии на самом деле принадлежали ее парню Кирану.
@selinaazam
Женщина с ником J.Joyxooo обрушила шквал оскорблений на Селину и даже предлагала встретиться и подраться. Но Селина настаивала: на фото ее парень Брэдли, а никакого Кирана она вообще не знает. На что J.Joyxooo возразила: почему же тогда Киран подписан на тебя и лайкает твои фото? Это вызвало смех у Селины, которая заявила, что на нее подписано так много людей, что она не знает каждого. В конце концов Селина предложила J.Joyxooo пообщаться лучше со своим Кираном и убедиться, что на фото не он. А потом поинтересовалась, зачем J.Joyxooo с ним встречается, если не доверяет ему.
После того как J.Joyxooo пыталась ей позвонить, Селина отказалась продолжать диалог. И выложила скриншоты этой переписки у себя в Твиттере с подписью, что уже жалеет о выложенном фото с ее парнем Бредли. Ревнивицу J.Joyxooo подняли на смех, а та стала требовать у Селины удалить переписку и даже пригрозила полицией.
Passion.ru: последние новости
Топ-5 сложных позиций в сексе, которые смогут заменить вам спортивные тренировки Все только начинается: 50-летние пары признались, что с возрастом интимная жизнь стала ярче «Его жена даст развод, если он поможет ей забеременеть»: история женщины, отчаявшейся построить счастье с любимым
Женский форум5
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 лайфхаков, которые помогут привести тело в тонус
5 вещей, выдающих в мужчине деревню5
Что расскажут о женщине ее ноги4
Почему у женщин обоняние лучше, чем у мужчин1
9 причин, почему наличные лучше карты2
Видео
00:33
Хилькевич устроила танцы у шеста
Звёзды
00:31
Билан не может справиться с ночными кошмарами
Звёзды
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
04:47
В США спасли новорожденного размером с яблоко
Дети
15:54
Россиянка зарабатывает сотни тысяч на борще
Еда
03:59
Бывают ли полезные конфеты
Еда
08:37
Кем стали девушки из «Лицея»
Звёзды
10:10
В Росконтроле навали худшее «птичье молоко»
Еда
04:43
Из чего делают популярный магазинный соус
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение