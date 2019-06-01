Через сколько лет брака вы почувствуете счастье

Фото: Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

Специалисты отметили, что со временем супруги «начинают глубже ценить друг друга». Именно это делает их отношения гармоничнее.

Ученые из Государственного университета штата Пенсильвания и Университета Бригама Янга. Результат исследования обработали данные 2034 женатых пар разных возрастов (средний среди женщин составлял 35 лет, среди мужчин — 37 лет).

Во время брака супруги периодически заполняли анкеты, которые позволяли выявить степень их удовлетворенности отношениями с друг другом.

Выяснилось следующее: первые 20 лет супружеской жизни уровень удовлетворенности браком стабильно снижался. Но после отметки в 20 лет, если судить по данным ученых, супруги начинали заново получать удовольствия от общения с друг другом.

Специалисты отметили, что со временем супруги «глубже ценят друг друга». Именно это делает их более счастливыми.