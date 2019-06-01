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Хейтеры набросились на пару из-за разницы в росте 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
Хафтор Бьёрнсон — исландский спортсмен, получивший звание сильнейшего человека в мире. Он не единожды занимал призовые места на соревнованиях, и даже установил на «Игре викингов» новый рекорд, которому было уже более 1000 лет.
Его рост составляет 205 см, а вес почти 200 кг. В 2011 году Хафтора пригласили на роль злого героя в «Игре престолов».
Но интернет-троллей волнует не спортивная и не актерская карьера Хафтора. Они шутят о личных отношениях мужчины с миниатюрной Келси Хенсон.
Жена Хафтора из Канады — стройная, миловидная девушка, не имеющая никакого отношения к бодибилдингу. Рядом с ней Хафтор смотрится настоящим громилой, и это дало повод недоброжелателям наброситься на них.
Anews
Девушка ниже своего супруга почти на полметра, а разница в весе около 150 кг. Пара никогда не скрывала своих отношений, и этим привлекала интернет-пользователей. Но, к сожалению, на странице Хафтора зачастую оставляют едкие, злые комментарии.
«Должно быть, он носит ее в кармане»,
— пишут пользователи.
Люди задают нетактичные вопросы, например, как Келси удается доставать до мужа, чтобы поцеловать его.
Чаще всего Келси игнорирует злобные комментарии, хотя иногда она отшучивается:
«Ну, он наклоняется, а я встаю на цыпочки и тянусь».
Но Хафтора волнует, что все нападки происходят только в социальной сети. Несмотря на то, что в интернете хейтеры очень смелы в высказываниях, в жизни никогда не приходилось слышать подобные дерзости.
Хафтер хотел бы заступиться за свою жену напрямую.
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