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Жена сбежала от мужа со священником через две недели после свадьбы 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Globallookpress.com
Об этом сообщает информационный портал NDTV.
21-летняя Рина Баи (Reena Bai) из деревни Тори Багрод, расположенной в штате Мадхья-Прадеш, вышла замуж 7 мая. Церемонию проводил священник Винод Махараж (Vinod Maharaj).
Спустя 16 дней, 23 мая, Баи пропала из дома мужа, прихватив с собой наличные деньги и драгоценности. С тех пор не видели и священника. Родственники подозревают, что у девушки и Махаража был роман еще до свадьбы.
Родственники обманутого мужа обратились в полицию. Беглых влюбленных объявили в розыск.
В июле сообщалось о жительнице Индии, отказавшейся выходить замуж во время церемонии из-за страха избранника перед грозой. Свадьба завершилась массовой дракой: недовольные родственники жениха схлестнулись с семьей невесты.
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Любовь , Консервативная партия
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