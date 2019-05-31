График отношений: мы знаем, как это было у вас

WomanHit.ru рассказывает о трендовой технике определения этапов отношений.

Человек — существо социальное и спорить об этом бессмысленно. Каждый хочет любить и быть любимым, но что есть любовь? Как минимум, чувство комфорта рядом с человеком. График отношений — отличное подспорье в решении этого вопроса. Благодаря ему вы не только разложите по полочкам общие с партнером планы, но и сможете разобраться в ваших проблемах.

Предварительная подготовка

Первое, что нужно усвоить касательно отношений: нормы не существует. Да, есть правила, негласно принятые в обществе, но кто вам запретит нарушить их? Отношения можно сравнить с условным полем, куда не может вступить посторонний, если считает себя адекватным человеком. Пока одни через пару встреч съезжаются и живут вместе годами без регистрации брака, другие решаются на первый поцелуй спустя недели общения. От того, что именно вы вдвоем определяете как норму, будет зависеть ваш график отношений. Перейдем от теории к практике?

Что такое график отношений

Психологи определяют стадии развития отношений, начиная от первого знакомства и заканчивая старостью. Это идеальная модель, согласно которой вы встречаете человека и живете с ним до конца своих дней. В реальной жизни все может быть иначе: вы можете перебрать хоть сто партнеров, но не найти свою любовь, либо, наоборот, познакомиться с будущим супругом в подростковом возрасте и прожить всю жизнь вместе. Представленная далее модель — скорее схема, чем строгий наказ. Предлагаем вам сравнить ее с этапами ваших текущих отношений — наверняка найдется много общего.

Типичные этапы и временные промежутки

Первое свидание. Этот этап проходят те, кто начинает отношения с «нуля» — после знакомства в компании друзей, на работе, в общественном месте или в Интернете. Если вы до этого были приятелями, то началом отношений скорее будет следующий этап, который резко меняет дружбу на влюбленность.

Первый поцелуй. Это первый сигнал будущему партнеру о том, что вы ему доверяете. Обычно зона комфорта для посторонних — около 50 сантиметров. Впуская человека в свою зону комфорта, вы показываете ему, что готовы продолжить близкое общение. Чаще всего поцелуй случается на втором свидании, но у некоторых им оканчивается первая встреча — это тоже нормально.

«Притирка». Некоторые люди долго присматриваются к человеку, прежде чем осознать, что готовы решиться на что-то большее и дать волю чувствам. Им нужно понять, подходит ли предполагаемый партнер под их критерии, насколько серьезны его намерения и что для него приемлемо в отношениях. Обычно это длится 3—5 свиданий.

Первый секс. Как только вы понимаете, что человек вам интересен и чувствуете прилив радости от одного упоминания о нем, можно перейти на новый этап отношений. Обычно проходит пара недель — месяц со дня знакомства, прежде чем люди оказываются в одной постели. Однако у некоторых секс случается на первом свидании. Да, это тоже нормально.

Побывали в гостях друг у друга. Первый секс может произойти дома у одного из партнеров или в другом месте — в гостях у знакомых или в отеле. По этой причине мы разделяем схожие этапы.

Медовый месяц. Здесь объяснять ничего не нужно — месяц вы просто наслаждаетесь друг другом и не снимаете розовые очки.

Знакомство с друзьями. Как только человек воспринимает вас как постоянного партнера, он готов представить вас друзьям и начать проводить время вместе. Стандарт — 2—3 месяца после знакомства.

Осознание серьезности отношений. Да, практически никто на первом свидании не думает, сколько детей родит вместе с человеком, сидящим напротив него. На этом этапе партнеры обычно придумывают общие планы на будущее в шуточной форме.

Совместное путешествие. Идеальная проверка отношений на прочность!

Знакомство с родителями. Спустя полгода-год человек готов подпустить вас к самому сокровенному — своей семье. С некоторыми родственниками вы могли познакомиться раньше, а с некоторыми встретитесь в первый раз только на свадьбе.

Совместная жизнь

Свадьба. Этот и предыдущий этапы могут меняться местами, но в современных реалиях люди скорее поживут вместе и решат, комфортно ли им друг с другом, а только потом решатся пойти в загс. Обычно предложение делают спустя год-два отношений.

Рождение детей. В течение первого года замужества большинство пар решают родить малыша.

Дети уезжают из дома. Как только чада взрослеют, они съезжают от родителей. Вы вновь остаетесь вдвоем.

Старость. Этот этап наполнен счастьем от игр с внуками, посещением санаториев и проведением времени на даче. Ваша любовь — уже не яркий взрыв, а никогда не угасающее пламя.

Сколько из названных пунктов совпали с вашими отношениями?